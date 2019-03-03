Yüksekova Belediyespor ile Ağrı 1970 Spor maçı ertelendi HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oynanması beklenen Yüksekova Belediyespor ile Ağrı 1970 Spor maçı, saha zemininin kötü olduğu gerekçesiyle ertelendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oynanması beklenen Yüksekova Belediyespor ile Ağrı 1970 Spor maçı, saha zemininin kötü olduğu gerekçesiyle ertelendi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup’ta mücadele eden Yüksekova Belediyespor, bugün Ağrı 1970 Sporu ağırladı. Grupta üst sıraları ilgilendiren kritik maç, saha zeminin kötü olduğu gerekçesiyle başlamadan ertelendi. Saha zeminini inceleyen hakem heyeti, başlama saatine yakın maçı erteleme kararı aldı. Yüksekova Belediyespor Kulübü ve taraftarlar da saha zemininin uygun olduğunu belirterek, karara tepki gösterdi.

Maçla ilgili kararın ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.

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