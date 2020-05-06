Yükseköğrenimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu buldu

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2019-2020 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 940 bin 133 öğrenci eğitim alıyor.



YÖK, 2019-2020 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 166 bin 225 olan akademisyen sayısı bu yıl 174 bin 494'e yükseldi.



Akademisyenlerin 28 bin 514'ü profesör, 16 bin 664'ü doçent, 40 bin 998'i doktor öğretim üyesi, 37 bin 651'i öğretim görevlisi, 50 bin 667'si araştırma görevlisi olarak çalışıyor.



Akademisyenlerin 78 bin 687'si kadın, 95 bin 807'si erkek öğretim üyelerinden oluşuyor. Üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin 9 bin 107'sini profesörler, 6 bin 668'ini doçentler, 18 bin 106'sını doktor öğretim üyeleri, 18 bin 959'unu öğretim görevlileri ve 25 bin 847'sini de araştırma görevlileri oluşturuyor.



Erkek akademisyenlerin 19 bin 407'si profesör, 9 bin 996'sı doçent, 22 bin 892'si doktor öğretim üyesi, 18 bin 692'si öğretim görevlisi ve 24 bin 820'si ise araştırma görevlisi olarak hizmet veriyor.



- En fazla kayıt devlet üniversitelerinde



Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 7 milyon 740 bin 502 iken bu yıl 7 milyon 940 bin 133'e yükseldi.



Öğrencilerden 7 milyon 320 bin 449'u devlet, 608 bin 123'ü vakıf üniversitelerinde, 11 bin 561 bini de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor. Üniversite öğrencilerinin 4 milyon 108 bin 571'ini erkek, 3 milyon 831 bin 562'sini kız öğrenciler oluşturuyor.

Üniversitelere 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran 1 milyon 516 bin 287 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 1 milyon 343 bin 943'ü devlet, 168 bin 291'i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 53'ü ise vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.



