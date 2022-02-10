'Yüksek tıraş ücreti insanların tıraş olma alışkanlıklarını değiştirdi'

Coronavirus süreci ile birlikte alınan tedbirler ve kısıtlamalardan dolayı berber ve kuaför salonları uzun süre kapatıldı. Günübirlik olarak çalışan berberler, kısıtlamalar sürecinde iş yerlerini kapattıklarından dolayı çeşitli zorluklar yaşadı.

Coronavirus kısıtlamalarında berbere gidemeyen vatandaşlar ise tıraş olmak amacıyla tıraş makinesi alarak evlerinde tıraş oldu. Bu durum insanların tıraş olma alışkanlığında değişikliklere de neden oldu.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından berbere gidip gitmeme konusunda vatandaşların tereddütleri bir süre devam etti. Bazı vatandaşlar için berberlerin almış olduğu çeşitli tedbirlerin ardından tıraş olmak amacıyla berberlere gitmeyi sürdürdü.

"Berberler tam işlerimiz düzeldi" derken bu kez de ülkede a'dan z'ye bütün ürünlere yapılan zamlardan etkilendi.

Kira, kozmetik ürünleri, malzeme, elektrik fiyatlarının yükselmesinin ardından fiyatlarını yükseltmek zorunda kalan berberler, bu kez de müşterilerin tepkisi ile karşılaştı.

Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Nezif Kayalar ve berberler, berber ücretleri ve bu süreçte yaşadıkları ile ilgili İLKHA'ya konuştu.

Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Nezif Kayalar

"51 gün boyunca dükkanlarımız kapalı kaldı"

Berberlerin ticaret yapmadığını günübirlik çalıştığını belirten Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Nezif Kayalar, "7 yaşından beri bu mesleğin içerisindeyim. 33 yıl boyunca yönetimde kaldım. 8 yıldır da başkanlık yapıyorum. Salgın, berberleri çok etkiledi. 51 gün boyunca dükkanlarımız kapalı kaldı. Çok sıkıntılar yaşadık. Esnaf olarak kazancımız günübirliktir. Biz ticaretle uğraşmıyoruz. Bugün çalıştık mı akşam evimize ekmek götürüyoruz. Çalışmadığımız zaman akşam ekmek eve götüremiyoruz. Tüm dünyayı sarsan Coronavirus'ten dolayı Cumhurbaşkanımız 'dükkanlarınızı kapatın' dedi 51 gün boyunca dükkanlarımızı kapattık. Bundan dolayı çok sıkıntılarımız oldu." şeklinde konuştu.

"Esnaflarımız için ne yapabiliriz diye çeşitli kurumlarla istişarelerde bulunduk"

Salgın sürecinde başından geçen bir olayı anlatan Kayalar, "Bir gün bir berber kalfası beni aradı. 50 gündür evde aç olduğunu, faturasını ödeyemediğinden telefonunun kapandığını söyledi. Telefonunu satarak çocuğuna mama almış. Durumunun ne olacağını sordu. 'Esnaflarımız için ne yapabiliriz? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz?' diye çeşitli kurumlarla istişarelerimiz oldu. Daha sonra devletimiz berberlere bin lira daha sonra da 3 bin lira yardımda bulundu. Cumhurbaşkanımıza esnaflarımız adına teşekkür ediyorum. 122 oda başkanıyla birlikte telekonferansa katıldım.Telekonferansta Cumhurbaşkanımıza seslendim. 'Sayın Cumhurbaşkanım! Bize kapatın dediniz kapattık, aç dediniz açtık. Biz her zaman bize söylenene uyduk. En azından bu salgın sürecinde esnafımıza bir asgari ücret miktarı ödeme yapın.' dedim. Cumhurbaşkanımız da elinden geleni yaptı." diye konuştu.

"Halkımız vürüsten korktuğu için berbere gidemedi"

Berbere gelen müşterilerin azaldığını vurgulayan Kayalar, "Bir gün ensemi aldırmak için berber dükkanına kadar gittim, daha sonra salgın aklıma geldi, vazgeçtim. Çocuğum da berber onu çağırdım. O beni tıraş etti. Halkımız vürüsten korktuğu için berbere gidemedi. Daha önce ayda bir, 20 günde bir gelen müşterilerimiz, şimdi 3 ayda bir gelmeye başladı. İşlerimiz eskisi gibi açılmadı; çünkü salgın halen devam ediyor. İnsanlar, bir kere ürktü. İnsanlar makine ve makas aldı, herkes kendi evinde kendi berberi oldu. Bu sebeple işlerimiz yüzde 50 azaldı. Halkımız bunu bilsinki berber dükkanı hastaneden daha temizdir. Esnaflarımız tek kullanımlık havlu, saç kesim önlüğü, ustura kullanıyor. Eldiven ve maske ile çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sırf müşteriyi kaybetmemek için fiyatları tabanda tuttuk"

Berberlerin ücret tarifesi ile ilgili bilgi aktaran Kayalar, " Birinci sınıf saç sakal yıkamayla beraber 50 liradır. Bu fiyat geçen seneki fiyatttır. Bu tarifeyi geçen sene 19 Şubat'ta almıştık. Kozmetik ürünler, yüzde 150 arttı. Kolonya, parfüm ve sabun gibi ürünlerin fiyatı yüzde 50 arttı. Buna rağmen tıraş fiyatlarını eski fiyatta tutuyoruz. Bundan dolayı mağdur olanlar da var. Sırf müşteriyi kaybetmemek için fiyatları tabanda tuttuk ki işimize devam edelim. Birinci sınıf saç sakal 50 lira, ikinci sınıf saç sakal ise 40 liradır. Yalnızca saç kesimi 35 liradır. Sakal kesimi 25 lira, saç yıkama 20 lira, ağda 15 lira, fön 15 lira ve çocuk tıraşı makasla 25 lira, tıraş makinesi ile 15 liradır." dedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde berberlik yapan esnaflarda berber ücretleri ile ilgili şunları söyledi.

Osman Öz

"Fiyatlarımız ister istemez biraz yükseldi"

İnsanların salgın sürecinde evde tıraş olmaya başladığını belirten Berber Osman Öz, "Salgın insanları çok kötü etkiledi. İşlerimizi de etkiledi. İnsanlar evlerinde tıraş olmaya başladı. Şu an işlerimiz açıldı. Allah'a şükür devam ediyoruz. Salgın, insanların tıraş olma alışkanlarını da etkiledi. 10 günde bir tıraş olmaya gelen müşteriler, virüs korkusundan dolayı 20 günde bir tıraş olmaya başladı. Fiyatlarımız ister istemez biraz yükseldi. Dolardan dolayı malzemelerin fiyatları yükseldi. Ayrıca elektrik ve su giderlerimiz arttı. Bunun sonunca tıraş fiyatlarında değişiklik oldu. Giderlerimizi karşılayamıyoruz. Eleman sıkıntısında yaşıyoruz. Çok zorlanıyoruz bir de ruhsatsız olarak berberlik yapanlarda var." diye konuştu.

Mesut Portakal

"Yüksek faturalardan dolayı fiyatlarımızı yükseltmemiz gerekti"

İnsanların tıraş olma alışkanlığından vazgeçemeyeceğini vurgulayan Berber Mesut Portakal, "Salgından sonra işlerimiz normal seyrinde devam edilyor. Hiçbir problemimiz yok. İnsanlar tıraş alışkanlığından kesinlikle vazgeçemezler. Salgından sonra çok nadir insanlar evlerinde tıraş olmaya devam ettiler. Yüksek faturalardan dolayı fiyatlarımızı yükseltmemiz gerekti. Müşterilerimiz fiyatları artırmamızdan şikayetçiler ama bugün her yerde fiyat artışı var. Bundan dolayı bizde fiyatlarımızı yükselttik." şeklinde konuştu.

Mahmut Çiftçi

"Elektrik faturalarından ve fırsatçıların malzemelere yaptıkları zamlardan dolayı fiyatlarımız yükseldi"

Müşterilerin sık sık tıraşa gelmediğine dikkat çeken Mahmut Çiftçi, "Berber fiyatlarının yükselmesinden dolayı şu anda işlerimizde durgunluk var. Müşterilerimiz sık sık tıraşa gelmiyorlar. Ayda 2-3 kez tıraş olmaya gelen müşterilerimiz, ayda bir kez gelmeye başladı. Bu sebeple işlerimizde durgunlar var. Tıraşa gelen müşterilerimizde ister istemez bir çekinme oluyor. Biz her türlü önlemi alıyoruz ama yine de müşteriler tıraşa gelirken çekiniyor. Gelen elektrik faturalarından ve fırsatçıların malzemelere yaptıkları zamlardan dolayı fiyatlarımız yükseldi. Bu duruma müşterilerimizde tepki gösterdi. Bizim de bu konuda yapacağımız bir şey yok. Elektrik faturamız işyerinin kirası kadar geliyor. Esnaf çok zor durumda, işlerimiz durgun." dedi. (İLKHA)