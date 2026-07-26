Yüksek tansiyona anca bunlar iyi gelir: Listede tıpkı aynı ama apayrı tatlar var... Peynir sakın tüketmeyin

Yüksek tansiyon hem gençleri, hem yetişkinleri hem de yaşlıları etkileyebilir. Buna “sessiz katil” denir, çünkü genellikle uyarı işaretleri veya semptomları yoktur ve birçok kişi bu hastalığa sahip olduğunu bile bilmez.

Doktorlar, hipertansiyonun ölüme yol açmayacağına inanmaktadır, fakat çok kolay bir şekilde kalp krizlerine neden olup insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Peki nasıl tedavi edebilirsiniz?

Neyse ki, çalışmalar sağlıklı bir diyetin yüksek tansiyonu önemli ölçüde dengeleyebileceğini göstermektedir. Bu yazıda, yüksek tansiyonu düşürmek için diyetinize ekleyebileceğiniz on beş besin sizinle paylaşmak istiyoruz. İlgilenir misiniz?

1. Badem ve ceviz.

Kuruyemişler, kolesterol seviyelerini ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek doymamış yağ asitleri içerir. Onları çiğ olarak yemek daha iyidir.

2. Sarımsak.

Allisin içeriğinin yüksek olması nedeniyle, bu ürün aynı zamanda hipertansiyon belirtileri ile de savaşabilir.

3. Patates.

Kardiyovasküler (Kalp) sağlığın korunmasına yardımcı olan magnezyum ve potasyum ile yüklenmiştir.

4. Ayçekirdeği.

Günde bir avuç ayçekirdeği sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir.

5. Fasulye.

Kalp sağlığı için faydalı olan magnezyum, potasyum ve lif bakımından zengindir.

6. Biber.

Kan damarlarınızı rahatlatan ve kan basıncını düşüren capsaicin içerir. Baharatlı yiyecekler böbreklerinizi olumsuz yönde etkileyebileceğinden dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekir.

7. Zerdeçal.

İltihabı hafifletir, kalbi güçlendirir ve kan akışını iyileştirir.

8. Ispanak.

Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından zengindir.

9. Pancar.

Taze pancar suyu kanın detoksifiye edilmesine, obezitenin tedavisine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olabilir.

10. Zeytinyağı.

Bu bitkisel yağ, iyi kalp sağlığını korumaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir.

11. Bitter çikolata.

Doğal bitter çikolata sağlığınız için faydalıdır, çünkü kan basıncını düşürür.

12. Keten tohumu.

Keten tohumlarında bulunan yüksek oranda omega-3 yağ asitleri bulunduğundan, bu tohumlar kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

13. Domates.

Yüksek tansiyonu büyük oranda azaltan likopen bakımından zengindir.

14. Susam yağı.

Araştırmalar susam tohumu yağının kan basıncını düşürdüğünü ve kalp hipertrofisine karşı korunmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

DİKKAT!

15- Peynir.

Yüksek tansiyonu olan kişiler peynir yiyebilir, ancak tuz oranı (sodyum) düşük olanları seçmek ve ölçülü tüketmek gerekir. Tuzlu peynirler tansiyonu artırabilir; bu nedenle az tuzlu, taze veya doğal çeşitler tercih edilmelidir.