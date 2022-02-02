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Kadın - Aile Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tansiyon yüksekliğine ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tansiyon yüksekliğine ne iyi gelir?

Tansiyon yükselince ne yapmak lazım, diyeneler, evde yüksek tansiyona iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler...

Yeniakit Publisher
2022-02-02 00:03:00 - 2022-02-02 00:08:31
Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tansiyon yüksekliğine ne iyi gelir?

 Tansiyon nedir?

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kapl kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır

Yüksek tansiyona ne iyi gelir? 

• Sarımsak: Sarımsak tüketmek yüksek tansiyonu düşürmek için en etkili yöntemlerden biridir. O anda yiyecek durumda olmayanlara sarımsak soyularak koklatılabilir. Sadece birkaç dakika içerisinde tansiyonu yükselen kişiler çok daha sağlıklı hissetmektedir.

• Tuzsuz ayran: Tansiyonu yükseltmek için tuzlu ayran içilirken, düşürmek için tuzsuz ayran tüketilmelidir. Bununla birlikte yoğurt yemesi de hastanın kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlayabilir.

• Nar ve nar suyu: Narın az bilinen faydalarından bir diğeri de tansiyonu düşürmesidir. 

• Yüzünü yıkamak: Hastanın suyunu soğuk suyla yıkamak şok etkisi yaratacaktır ve tansiyonun düşmesine vesile olacaktır. Bununla birlikte imkanı olanlar ılık suyla duş alarak rahatlayabilir.

Evde yüksek tansiyona iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, tansiyonu dengeleyen besinleri şöyle sıraladı:

• Ispanak: Posadan zengin bu harika besin aynı zamanda kalp sağlığını koruyucu ve kan basıncını düzenleyen potasyum, folat ve magnezyum kaynağıdır.

• Yağsız süt: Kalp dostu yağsız süt, size aynı zamanda kan basıncınızı %3-10 oranında düşürmeye yarayacak kalsiyum ve D vitamini de sağlar.

• Muz: Potasyum denilince akla gelen diğer bir besin tabii ki muz tansiyonunuzu dengelemek adına ara öğünde tercih edebilirsiniz.

• Fasulye: Hangi türü olursa olsun fasulye, yüksek magnezyum ve lif içeriğiyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor.

• Ay çekirdeği: Kan basıncını düşüren magnezyumdan zengin ay çekirdeğini tüketirken tuzsuz olmasına dikkat edin.

• Patates: Kalp sağlığı için önemli iki temel mineral potasyum ve magnezyum zengini patates tansiyonunuzu dengelemede birebir.

• Bitter çikolata: Yapılan son çalışmalara göre günde 30 gr bitter çikolata tüketimi, kan basıncını düşürmeye yardımcı.

• Soya fasulyesi: Potasyum ve magnezyumdan zengin diğer bir besin soya fasulyesidir ama yine tuzsuz tüketmeye dikkat edin, özellikle de haşladığınızda.

• Kavun ve karpuz: Son çalışmalara göre özellikle kantalup kavununun 1/4'ü günlük potasyum ihtiyacımızın yüzde 20'sini tek başına sağlıyor.

 

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