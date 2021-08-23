Yüksek tahrip gücüne sahip roketler devreye girdi! Rusya bölgede hava saldırısı başlattı

Rus savaş uçakları Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e bağlı bölgelere yeniden hava saldırıları düzenledi. Rusya’nın hava saldırıları bu ayın başında başlayan operasyonların devamı olarak geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu operasyonlarda 18 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Rus savaş uçaklarının İdlib’in güney kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesine bağlı Kanasfara, Marayan, El-Mevzara ve El-Bare gibi köy ve kasabaların eteklerine düzenlediği hava saldırılarında yüksek tahrip gücüne sahip roketler kullanmasının maddi zararlara yol açtığını bildirdi.

Diğer taraftan Rus keşif uçakları İdlib’in güneyindeki Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yoğun uçuşlar gerçekleştirirken, rejim güçleri karadan ağır top mermileri ve roketlerle Hama’nın kuzeybatı kırsalında yer alan Sehl el-Gab’ın köylerini bombaladı. Rejim saldırıları sonucu iki sivil ağır yaralandı ve özel mülkiyetler zarar gördü.

Suriye Sivil Savunma’nın (Beyaz Baretliler) İdlib’in güneyindeki yetkilisi Musa Zeydan, rejim güçlerinin Rus yapımı güdümlü topçu mermisi Krasnopol ile Cebel Zaviye’deki sivilleri sürekli bombaladığına ve gerginliği tırmandırdığına işaret ederek, bu durumun çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına ve 200’den fazla ailenin Suriye’nin kuzeyindeki kamplara doğru göç etmesine neden olduğunu ifade etti. Zeydan, rejimin hedef aldığı bölgelerde hastane, su ve pazarın olmaması nedeniyle yaşam şartlarının oldukça ağırlaştığını ve bunun sonucunda çoğu belde ve köylerin nerdeyse tamamen boşaldığını kaydetti.

Suriye Sivil Savunma’nın Cebel Zaviye’deki çalışma koşullarına değinen Zeydan, hedef alınan bölgelerde yaralıları kurtarma sırasında birçok zorlukla karşılaştıklarını zira sahadaki her hareketin saatlerce bölgede uçan Rus keşif uçakları tarafından gözlemlendiğini, hareketlilik tespit edilmesi halinde rejim güçleriyle gerekli bilgilerin paylaşıldığını ve rejim güçlerinin de bu bilgilerden hareketle doğrudan saldırı düzenlediğini belirtti. Zeydan, “Çoğu zaman havada keşif uçağı olduğu sürece hedef alınan bölgeye doğru hareket edemiyoruz ve elbette bu durum yaralıların ve enkaz altında kalanların hayatlarını tehdit ediyor” dedi.