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Gündem Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 15:51:00 -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine YSK'mız yaptığı toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi olarak belirlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise seçim tarihi 28 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir" dedi.

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