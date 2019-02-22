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Yüksek prim ödersem emekli maaşım artar mı? Emekli maaşını artırma 2019

Primlerini düzenli ödeyen ve yaş koşulunu da yerine getiren çalışanlar emekli maaşlarıyla gelirlerini garantiye alıyorlar. Bunun yanında emekli maaşını artırmak isteyen çalışanlar farklı yollar aramaya da devam ediyorlar. Peki yüksek prim ödemek emekli maaşını artırır mı? İşte yanıtı...

22 Şubat 2019 Cuma 22:13
Yüksek prim ödersem emekli maaşım artar mı? Emekli maaşını artırma 2019

Primlerini düzenli ödeyen ve yaş koşulunu da yerine getiren çalışanlar emekli maaşlarıyla gelirlerini garantiye alıyorlar. Bunun yanında emekli maaşını artırmak isteyen çalışanlar farklı yollar aramaya da devam ediyorlar. Peki yüksek prim ödemek emekli maaşını artırır mı? İşte yanıtı...

Yüksek prim ödemek emekli maaşını artırır mı?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel,"Fazla prim ödemek emekli aylığını artırır mı?" sorusuyla ilgili "Emekli aylığının basit formülü şöyledir, 'Ömrünüz boyunca ayda ortalama kaç para kazandınız ve bunun yüzde kaçı sizin olacak?' sorusundan ibarettir. Yüzde kaç konusu gün sayısı ile alakalıdır. Genel olarak her 360 gün için yüzde 2 olarak hesaplanır. Fakat ücretleri düşük olanlar için, özellikle 3.500 liranın altında olanlar için fazla prim ödemek ileride alınacak emekli maaşını düşürür. Genel olarak da 3.500 liradan fazla kazancı olanlar için ise, fazla prim ödemek emekli maaşını artırır." şeklinde açıklama yaptı.

Emekli maaşı nasıl artırılır?

Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Uzmanlar, 1996-1997- 1998 ve 1999 yıllarında tamamen çalışmış olunması halinde emekli maaşının 150 ile 400 lira arasında daha yüksek olacağını belirtiyor. Bu yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanması yapması öneriliyor. Uzmanlardan gelen uyarıya göre ise, prim yüksek yatırılırsa aylık yüksek olur. Bunun da yolu prim kazancının yüksek yatırılmasıdır. Çok çalışmak yahut çok fazla prim gününe sahip olmak bu noktada maaş için belirgin bir fark göstermiyor. Burada brüt maaş yani prime esas kazanç önemlidir.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:13
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