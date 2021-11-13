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Ekonomi Yüksek maaşa rağmen çalışacak eleman bulamıyorlar! Acil 50 bin işçi aranıyor
Ekonomi

Yüksek maaşa rağmen çalışacak eleman bulamıyorlar! Acil 50 bin işçi aranıyor

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa ülkelerinin Çin'den Türkiye'ye yönelmesi ve rekor ihracatla artan üretim talebine yetişemiyor. İkitelli OSB Başkanı Mahmut Mustafa Aydın, maaşların yüksek olduğunu belirterek, "Bugün buraya 50 bin kişi gelsin hepsi işe girer" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:41:00 -
Yüksek maaşa rağmen çalışacak eleman bulamıyorlar! Acil 50 bin işçi aranıyor

İhracat ve büyümedeki artış, Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip şehri olan İstanbul'da bile çalıştıracak işçi bulmayı zorlaştırdı, 35 bin işletmenin bulunduğu İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 binden fazla işçi açığı oluştu.

Asgari ücretten yüksek maaş

Konuya ilişkin bilgi veren İkitelli Organize Sanayi Başkanı Mahmut Mustafa Aydın, "İkitelli OSB'de hali hazırda 400 bin kişi çalışıyor, 35 bin işletmemiz var. Özellikle salgından sonra Avrupa ülkeleri siparişlerini Çin'den Türkiye'ye kaydırmaya başladı. Bunun yanında dünyanın her noktasından sipariş geliyor. Sanayi elektrik tüketimimiz de inanılmaz bir şekilde arttı. Tüm bunlara bağlı olarak üretim talebi arttı, bu talebi karşılayabilmek için haliyle iş gücü ihtiyacı oluştu ancak işletmecilerimiz çalıştıracak adam bulamıyor, tüm işletmecilerimiz aynı şeyden şikayetçi. İnanın burada mülteciler olmasa sanayi dönmez, onlar çalışıyor. Asgari ücret diye bir şey de yok, ücretler yüksek, bugün buraya 50 bin kişi gelsin hepsi işe girer" dedi.

Her yer iş ilanıyla dolu

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde her yer iş ilanlarıyla dolu. Organize Sanayi Bölgesindeki ağaçlara, direklere, duvarlara ve iş yerlerinin camlarına tornacı, muhasebeci, üretim elemanı, temizlik işçisi, paketlemeci, şoför, vasıflı, vasıfsız işçi gibi muhtelif binlerce iş ilanı asılı. PVC sektöründe üretici olan Nevzat Tunca da, "Şu an 45 kişi ile üretim yapıyoruz, tam kapasitemiz 65 kişi, 20 işçiye ihtiyacımız var. 4 bin lira, AGİ, sigorta, yol ve yemekle iş başlangıcı yaptırıyoruz ama maalesef işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bizim insanımız iş beğenmiyor" dedi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bağlantı ürünleri tedarikçisi olan Uğur Güngör, bu yılki siparişlerin geçen yıla oranla yüzde 80 arttığını belirtti. Güngör, "İşlerimizde gözle görülür bir yükseliş var, tüm sanayide durum böyle, siparişler inanılmaz bir şekilde artıyor, yetişmekte güçlük çekiyoruz" dedi.

Meslek liseleri artırılmalı

İmalat sektöründe lazer kesimi yapan bir başka işletmeci de pandemi öncesine göre büyük bir hareketliliğin olduğunu, başta Avrupa'dan olmak üzere yurt dışından sipariş yağdığını belirtti. Salgın öncesi 50 kişi çalıştırırken şu an bu sayıyı 70'e çıkardıklarını ancak daha fazla işçiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Özellikle ara eleman problemi yaşadıklarını belirten işletmeci, bu kapsamdaki ihtiyaçlarının karşılanması için OSB'lerde açılan meslek liselerinin doğru bir adım olduğunu dile getirdi, bu meslek liselerinin sayısının artırtılması gerektiğini savundu.

 

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Yorumlar

Ccc

Batı ülkelerinde hela temizlemeye razı bir gençlik varken işçi bulmak zor.
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Avrupali

tipik zillet ehli: 40 yasinda emekli, üneveriteliyse mutlaka masa basi ister, master yaparken eli sicak sudan soguk suya gecemez. avrupada emekli yasi 75 oldu ve milyonlarca üniversiteli abuk subuk islerde calisiyor.
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