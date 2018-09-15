‘Yüksek kur’ oyunu! Euro 9 TL deyip…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert bir dille uyardığı fırsatçılar bu kez de 'kirada TL'ye geçiş'te ortaya çıktı. Kararnamenin imzası kurumadan ve detayların yer alacağı yönetmeliği beklemeden harekete geçen fırsatçılar, kiraları yüksek kurdan TL'ye döndürme telaşına girdi. Başta alışveriş merkezleri (AVM) olmak üzere OSB'lerden teknoparklara kadar birçok kurum döviz kurlarını kendi çıkarları doğrultusunda TL'ye çevirmeye başladı.

9 TL'YE KADAR ÇIKARAN OLDU

Döviz üzerinden gerçekleşen kontratların TL'ye çevrilmesindeki makas farkı 4 TL'lere kadar çıktı. Bazı kurumlar euroyu 5.50'den baz alarak TL'ye dönerken, bazıları ise yıl sonu beklentisi diyerek 12 aylık kontratları 9 eurodan TL'ye çevirdi.

ÜÇ AY SONRA YENİ ZAM

Bazı anlaşmalar ise 3 aylık kontratlar ile sağlandı. Mevcut kur üzerinden kira bedellleri TL'ye çevrilirken, kiracılara, "Yıl sonunda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları üzerinden yeniden fiyat güncellemesi yapılacaktır" bilgisi verildi. Bu oranlarla, 2018'in başında ödenen bir kiranın maliyeti iki katına çıkacak. SABAH'a konuşan iş dünyası temsilcileri, yönetmeliğin bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bundan sonra yapılacak olan kira artışlarında da sadece ÜFE oranının baz alınmasının sıkıntı oluşturabilir. ÜFE-TÜFE ortalaması alınabilir" dedi.

YÜKSEK FİYATLAR ŞİKÂYET EDİLİYOR

Döviz destekli arazi rantının tavan yaptığı bölgelerin başında Marmara yer alıyor. Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul'da sayıları 40'ı bulan OSB'lerde küçük bir arazi satın almak için Boğaz kenarındaki bir yalı fiyatını gözden çıkarmanız gerekiyor. Arazilerin rant amacıyla boş tutulmasının da etkisiyle metrekare fiyatlarının 2 bin dolara dayandığı bölgelerde üretim de risk altında.