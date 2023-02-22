Yüksek İnşaat Mühendisi Algan'dan sağlam bina uyarısı! 'En büyük yanlış Asmolin tavanlar'

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Yüksek Makine Mühendisi Ahmet Algan, depreme dayanıklı bina yapımına ilişkin önemli önerilerde bulundu.

Asmolin tavanların riskine dikkat çeken Algan, "Son depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir çok binanın yıkılmasında binalara kullanılan inşaat malzemesi (demir, çimento, yıkanmamış kum...) eksikliğinin yanında en büyük yanlışın Asmolit tavanlar olduğu görüşündeyim." dedi.

Kirişleri örtmek için kullanılan briketlerin de riskli olduğunu savunan Algan, "Odalarda kirişlerin görünmemesi için tabla (2600 Kg/m3) altlarına bir sıra briket koymak tabla ağırlığını ikiye katlamaktadır. Koyulan bu biriketlerin bina statiğine hiç bir katkıda bulunmadığı gibi bu ağırlaştırılmış tablalar depremde binanın dinamik statiğine de zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

'Asmolit tavanların artık tarihe karışması gerekmektedir'

Asmolin tavanların depremde öldürücü olduğunu belirten Ahmet Algan, sözlerine şöyle devam etti:

Bir deprem esnasında binaya uygulanan yatay hareket ağırlaştırılmış tablaların kolon bağlantılarından kopmasına sebep olmaktadır. Çöken binalarda Asmolin tavanla kirişlere kadar 'düzeltilen' tablaların üst üste katlanması tost gibi insanları ezmektedir.

Yeni yapılan binalarda Asmolin tavanların artık tarihe karışması gerekmektedir. Odalarda kirişlerin görünmemesi isteniyor ise kiriş kalınlığının duvar kalınlığı yapılarak veya hafif malzeme ile yapılmış asma tavanla problem çözülebilir. Kirişlerin tabla altlarından 30 cm ile 50 cm sarkması ile insanların enkazda tablalar arasında ezilmesini de engelleyecektir.