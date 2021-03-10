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Sağlık Yüksek göz tansiyonu neden olur?
Sağlık

Yüksek göz tansiyonu neden olur?

Yüksek göz tansiyonun neden olduğu ve göz tansiyonunu arttıran faktörlerin neler olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Körlüğe neden olabilecek tehlikede olan göz tansiyonu hastalığının neden meydana geldiği merak ediliyor. Peki, yüksek göz tansiyonu neden olur? Göz tansiyonu riskini arttıran faktörler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:38:00 -
Yüksek göz tansiyonu neden olur?

Halk arasında “karasu” adıyla bilinen, diğer adıyla göz tansiyonu olan glokom; genellikle belirti vermeden ilerleyen yaygın bir göz hastalığıdır. Tedavi edilmezse, kalıcı görme kaybına yol açabilir. Glokomda, göz içerisindeki sıvı basıncı, görme yeteneği için gerekli olan göz sinirine zarar verecek düzeyde yüksek olmaktadır.

Yüksek göz tansiyonu neden olur?

Göz içinde salgılanan ve gözün beslenmesi için gerekli olan göz içi sıvısının boşalamamasına bağlı olarak göz içinde basınç yükseliş gösterir. Yükselen göz içi basıncı da göz siniri hücrelerine zarar vermektedir.

Göz tansiyonu riskini arttıran faktörler nelerdir?

Ailede göz tansiyonu (glokom) geçmişinin olması durumunda göz tansiyonu riski artar. 40 yaşın üzerinde olunması, şeker hastalığı, şiddetli kansızlık veya şoklar, yüksek-düşük sistemik kan basıncı (vücut tansiyonu), yüksek miyopi, yüksek hipermetropi, migren, uzun süreli kortizon tedavisi, göz yaralanmaları, ırksal faktörler de kişide göz tansiyonunu arttıran faktörler arasındadır.

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