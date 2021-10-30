  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yüksek gerilim akımına kapılarak feci şekilde can verdi! Bakın kim çıktı
Yerel

Yüksek gerilim akımına kapılarak feci şekilde can verdi! Bakın kim çıktı

Kütahya’nın Emet ilçesinde elma bahçesinde merdivenin yüksek gerilim hattına teması sonucu elektrik akımına kapılan Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun’un babası Mehmet Uygun hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 21:27:00 -
Yüksek gerilim akımına kapılarak feci şekilde can verdi! Bakın kim çıktı

Edinilen bilgiye göre, Emet Kayı köyü Zindanlık mevkiindeki elma bahçesinde elmaları toplayan Mehmet Uygun (63), merdivenle aracına elma yüklemeye çalışırken yüksek gerilim hattına takıldı. Merdivenin yüksel gerilim hattına takılması sonucu elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Uygun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Uygun’un Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun’un babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni haftada altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı: 2. kez olacak
Ekonomi

Yeni haftada altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı: 2. kez olacak

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve gümüş fiyatlarına dair önemli bir tahminde bulundu.
Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler
Gündem

Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

ABD'nin Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma teklifine karşı çıkan lobilere son olarak Hindistan da eklendi.
Yunan basını çılgına döndü! Alarm zilleri çalıyor
Dünya

Yunan basını çılgına döndü! Alarm zilleri çalıyor

Yunan basını, Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Rus güçlerini vurmasını gündeme taşıdı. Yunan basını, Batı dünyasında büyük panik yaşan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay