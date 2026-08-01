“Yüksek fiyata satış” vaadiyle milyonluk vurgun!
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Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, devre mülklerini değerinin üzerinde satma vaadiyle vatandaşlardan “masraf” adı altında para topladığı öne sürülen şebeke çökertildi. Toplam 3 milyon 725 bin lira zarara uğratılan 12 kişinin şikâyeti üzerine yürütülen soruşturmada 24 şüpheli yakalandı.
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, devre mülk sahiplerini hedef alan dolandırıcılık yöntemi mercek altına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şebekeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 şüphelinin kimliğini belirledi.
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları 'devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız' diyerek 'masraf' adı altında para topladıkları saptandı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri, ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan sonra bir süre oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edildi.