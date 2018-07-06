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Yüksek faiz ve kur yatırımcıların iştahını kapattı

Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ilk üç ayında yüzde 7,4 büyümesinde rol alan reel sektör, ikinci çeyrek bilançolarını netleştirmeye başladı. Borsa İstanbul’da (BİST) satın alınmaya başlanan beklentiler, hisse bazlı hareketlenmeleri de beraberinde getirecek. Ancak yüksek kur ve faiz yüzünden yatırım ve üretim iştahı kesilen sanayici acil tedbir alınmasını istiyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:17
Yüksek faiz ve kur yatırımcıların iştahını kapattı

Son üç ayda seçim atmosferine giren ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik çıkarlara dayalı uluslararası oyunlar, yüksek döviz kuru ve faiz üzerinden bazı sektörlerdeki şirketlerin performansına gölge düşürdü.  Bu dönemde döviz borcu yüksek şirketlerde döviz kurlarındaki artıştan dolayı yüksek kur farkı giderleri öne çıktı. Ayrıca TL bazında borcu yüksek şirketlerde yüksek faizlerden dolayı finansman giderleri planlanandan fazla gerçekleşti. Uzmanlar, bu iki gelişmenin ikinci çeyrek büyüme oranına olumsuz etki yapabileceğini vurguluyor.

FAİZDEN KAZANANLAR DA VAR

Büyümelerini yatırım ve üretime endeksli gerçekleştirmeyen bazı şirketler de piyasada esen yüksek faiz ve kur rüzgârından yararlanmanın keyfini yaşıyor. Nakit zengini ve döviz pozisyonu fazla veren şirketlerin patronları, doyurucu faiz gelirleri ve kur farkı gelirleri ile kazançlarına kazanç ekliyor.

YÜKSEK FAİZ KAZANÇTAN ÇALIYOR

Ticari kredi faiz oranının yüzde 22.74’e kadar yükselmesi karşısında yatırım ve üretim iştahı kalmayan bazı şirketler ise ayakta kalma mücadelesi veriyor. İSO’nun derlediği 500 büyük imalat sanayi kuruluşuna ait borçlanma oranları incelendiğinde, imalat sanayindeki kuruluşların büyük bir borç riski taşıdıkları görülüyor. Bu kuruluşların toplam kaynaklarının yüzde 38.1’i öz kaynak, yüzde 61.9’u toplam borçlardan oluşuyor. Kuruluşların toplam borçları öz kaynaklarının yüzde 160’ını aşmış olması risklerin yükseldiğini piyasadaki gerginliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor.

BİST’TE BAHAR HAVASI ESEBİLİR

Demir çelik, havacılık, hava yolları, ana metal, turizm, turizme bağlı içecek gıda sektörlerinde yaşanan hareketliliğin önümüzdeki günlerde borsaya da yansıması bekleniyor. Öte yandan yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği ihracatla öne çıkan firmalar sayesinde piyasanın moral bulması söz konusu.  Ancak bu sürecin  faiz ve yüksek kur baskısı yüzünden uzun soluklu olmaması riski var.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:17
  1. BİST
  2. kur
  3. faiz

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