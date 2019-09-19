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Yüksek beyaz kan hücreleri neye sebep olur? Beyaz kan hücreleri neden önemli? Yüksek ve düşük beyaz kan hücreleri nelere sebep olur? Beyaz kan hücreleri neden yükselir?

Beyaz kan hücreleri enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olan bir bağışıklık hücresi türüdür.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:10
Yüksek beyaz kan hücreleri neye sebep olur? Beyaz kan hücreleri neden önemli? Yüksek ve düşük beyaz kan hücreleri nelere sebep olur? Beyaz kan hücreleri neden yükselir?

Beyaz kan hücreleri (WBC) veya lökositler vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olurlar bunlar bağışıklık sistemimizin önemli birer elemanlarıdır.

Yüksek seviyede beyaz kan hücresi  kötüdür ancak düşük seviyede olmasıda kötüdür. Eğer beyaz kan hücreleri düşük ise kişi  enfeksiyonlarla etkili bir şekilde savaşamayacaktır.

Beyaz kan hücreleri yükseldiği takdirde oksidatif strese neden olabilirler.

Yüksek beyaz kan hücreleri; kansere, kalp hastalığına, diyabete sebep olur ve diyaliz hastaları için risk oluşturabilir.

BEYAZ KAN HÜCRESİNİ ARTIRAN ETKENLER NELERDİR?

Sarımsak, balık yağı, çinko eksikliği, b12 vitamini…

Sigara, anemi, bakteri enfeksiyonları ve iltihaplı hastalıklar, şiddetli stres de beyaz kan hücresini artıran etkenlerdendir.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:10
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