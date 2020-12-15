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Spor Yukatel Denizlispor'da, Yalçın Koşukavak dönemi
Spor

Yukatel Denizlispor'da, Yalçın Koşukavak dönemi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:24:29 -
Yukatel Denizlispor'da, Yalçın Koşukavak dönemi

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak getirildi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Koşukavak'ın bugün yapılacak imza töreninin ardından yeşil-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıkacağı da bildirildi.

Sezona teknik direktör Robert Prosinecki ile başlayan Yukatel Denizlispor'da, ilk 8 maçın ardından yollarını ayırdığı Prosinecki'nin yerine 3 müsabakada Kenan Atik görev almıştı.

Yalçın Koşukavak, geçen sezon Bursaspor ve Altay'da görev yapmıştı.

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