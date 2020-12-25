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Spor Yukatel Denizlispor, lösemi hastası Mert bebek için kampanya başlattı
Spor

Yukatel Denizlispor, lösemi hastası Mert bebek için kampanya başlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:36:40 -
Yukatel Denizlispor, lösemi hastası Mert bebek için kampanya başlattı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, lösemi hastası 21 aylık Mert Çakanel'e destek olmak amacıyla kök hücre bağışına davet kampanyası başlattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizli'de yaşayan lösemi hastası Mert bebeğin iyileşmesi için kök hücre nakline ihtiyacı olduğu belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile vatandaşları kan bağışına davet edildiği vurgulanan açıklamada, "Sadece 3 tüp kan örneği verilerek yapılan kök hücre bağışı binlerce hasta çocuğa umut olacaktır. Paylaşımın daha fazla kişiye ulaşması için taraftarlarımızdan ve Süper Lig kulüplerinden destek bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Denizli'de 4 ay önce lösemi teşhisi konulan 21 aylık Mert Çakanel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görüyor.



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