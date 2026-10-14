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Gündem Yük treni otomobile çarptı
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Yük treni otomobile çarptı

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Yük treni otomobile çarptı

Kars'ta yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.

Kars'ın Akyaka ilçesinde yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kars'tan Akyaka'ya hareket eden yük treni, İstasyon Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Oğuzhan Ö'nün kullandığı 36 ABB 813 plakalı otomobile çarptı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.

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