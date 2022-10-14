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Yerel Yük treni mobil vince çarptı
Yerel

Yük treni mobil vince çarptı

Elazığ'da yük treninin mobil vince çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Trenin geldiğini görerek araçtan çıkan şoför ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:43:00 -
Yük treni mobil vince çarptı

Merkeze bağlı İçme köyü mevkisinde, M.K. idaresindeki 23 DB 625 plakalı mobil vinç, sürücüsünün araç geçişinin yasak olduğu bölgede demir yolu hattının karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada rayların üzerinde arızalanarak durdu.

Bu esnada Elazığ istikametinden gelen yük treni rayların üzerinde duran vince çarptı.

Trenin geldiğini görerek araçtan inen sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle vinç yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından vincin demir yolu hattından kaldırılmasıyla tren yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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