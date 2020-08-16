Yük treni geçerken yangın çıktı
Karabük'te yük treninin raylarından çıkan kıvılcım nedeniyle orman yangını çıktı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, yük treni geçtiği sırada raylardan sıçradığı iddia edilen kıvılcım yangına neden oldu.
İHA'nın haberine göre yangın, Eskipazar'a bağlı İmanlar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yük treninin geçişi sırasında çıkan kıvılcım, rayın kenarında bulunan otlara sıçradı.
Kısa süre içinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, küçük çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Otluk alandan dumanların geldiğini gören vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek istedi.
Alevlerin büyümesini engelleyemeyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri geldi.
Büyük alanda etkisini gösteren yangın ekiplerin ve vatandaşların gayretleri ile yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.