Yuh size! Buna da kılıf uydurdular... Uraz Kaygılaroğlu bakın neden oje sürmüş

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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisinin galası ile canlı yayın konuğu olduğu "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına, tırnaklarına siyah oje sürerek katıldı.

Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına sürdüğü oje gençlere kötü örnek olarak eşcinsel sapkınlığa teşvik etmesi sebebi ile kamuoyunda eleştirildi.

Uraz Kaygılaroğlu'nu aklamaya çalıştılar

Kaygılaroğlu'na tepkiler devam ederken, Snob Magazin Genel Yayın Yönetmeni Arif Hür ve Hür'ün yazısının reklamını yapan Oda TV söz konusu davranışı aklamaya çalıştı.

Hür, bugünkü köşe yazısında Kaygılaroğlu'nun ahlak dışı eylemine kılıf bularak şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, tırnakları oje sürdüğü için sevenlerini ikiye böldü. Kaygılaroğlu'nun oje sürmesine saygı duyanlar kadar eleştirenlerde oldu. Kaygılaroğlu'nun, gençleri eşcinselliğe özendirebileceği öne sürüldü. Ama işin aslı bambaşka çıktı.

Kızı mutlu olsun diye sürmüş!

Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına kızının çok istemesi sebebi ile oje sürdüğünü iddia eden Hür, "Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki kızı Ada'nın isteği üzerine oje sürmüş. Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Kaygılaroğlu'nun tek amacı kızını mutlu edebilmekmiş. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra Kaygılaroğlu'na yönelik eleştirilerin dozunun azalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erkeklerin oje sürmesini güzelledi

Arif Hür, yazısının devamında, erkeklerde oje sürme geleneğinin beş bin yıldır süregeldiğini iddia ederek, zihin dünyasını da ortaya koydu:

Bu arada Mic.com'un araştırmasına göre erkeklerde oje sürme olayı yeni değil, beş bin yıllık tarihi varmış. İsa'dan önce 3200 yılından kalma tabutlar incelendiğinde erkeklerin oje sürdüğü ortaya çıktı. Çin'de ve Mısır'da üst sınıflar cins ayrımına bakmaksızın oje sürerlermiş. Geçtiğimiz yıllarda da Brad Pitt, Johnny Depp, Harry Styles, Kurt Cobain ve Vic Mensa gibi yıldızlarda tırnaklarına oje sürmüşlerdi...

Oda TV'nin söz konusu haberi: