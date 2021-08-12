  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
AFAD'dan 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'da fabrikada yangın
E-5'te seyir halindeki özel halk otobüsü alevler içinde kaldı
Gündem Yuh olsun size! Masum sığınmacılara saldıran sözde ‘vatanperverler’ hırsız ve torbacı çıktı!
Gündem

Yuh olsun size! Masum sığınmacılara saldıran sözde ‘vatanperverler’ hırsız ve torbacı çıktı!

Ankara'da sığınmacılara dönük linç ve yağma olaylarına karışanların hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 22:32:00 - 2021-08-12 22:44:52
Yuh olsun size! Masum sığınmacılara saldıran sözde ‘vatanperverler’ hırsız ve torbacı çıktı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli sığınmacılara dönük saldırılara karışanlardan 76 tanesi yakalanırken, bunlardan 38'inin sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Bu şahısların yağma, kasten adam yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve satma gibi suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sabıkalı şahısların sosyal medyada sığınmacılar aleyhinde provakatif paylaşımlar yaptığı ve gerçek dışı bilgiler yaydığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden sürekli Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilerin suça bulaştığını öne sürerek halkı kin ve düşmanlığa sürükleyenlerin hırsız ve torbacı "vatanperver" vatandaşlar için ne söyleyeceği merak konusu!

Kaynak: Haksöz Haber

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay