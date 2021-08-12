Yuh olsun size! Masum sığınmacılara saldıran sözde ‘vatanperverler’ hırsız ve torbacı çıktı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli sığınmacılara dönük saldırılara karışanlardan 76 tanesi yakalanırken, bunlardan 38'inin sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Bu şahısların yağma, kasten adam yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve satma gibi suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sabıkalı şahısların sosyal medyada sığınmacılar aleyhinde provakatif paylaşımlar yaptığı ve gerçek dışı bilgiler yaydığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden sürekli Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilerin suça bulaştığını öne sürerek halkı kin ve düşmanlığa sürükleyenlerin hırsız ve torbacı "vatanperver" vatandaşlar için ne söyleyeceği merak konusu!

Kaynak: Haksöz Haber