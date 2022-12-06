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Dünya Yuh artık! Sisi rejimi İsrail'in güvenliği için o bölgeden kendi halkını...
Dünya

Yuh artık! Sisi rejimi İsrail'in güvenliği için o bölgeden kendi halkını...

Mısır'da Abdulfettah es Sisi rejiminin Sina Yarımadası'nda yaşayan sivil halka yönelik ihlalleri katlanarak artıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 17:29:00 -
Yuh artık! Sisi rejimi İsrail'in güvenliği için o bölgeden kendi halkını...

Mısır'da Abdulfettah es Sisi rejimine bağlı güçler, Sina Yarımadası'nın Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerinde sivil halkı yerlerinden etmeye devam ediyor.

Sisi rejimi son olarak Refah ve Şeyh Zuveyd bölgelerinde "IŞİD'e karşı operasyon" bahanesiyle bölgede yaşayan Bedevileri evlerinden zorla çıkarmaya başladı.

Buna karşın yerel kabileler Sisi rejimine karşı protesto gösterileri düzenledi.

Bölgede inşaat malzemeleri üreten işletmelerin faaliyetlerinin de kısıtlandığı, ayrıca sivil yerleşimlerin elektrik ve suyunun da kesildiği bildirildi.

Mısır rejimi 2014 yılından bu yana özellikle Gazze Şeridi sınırına yakın alanlarda bir "tampon bölge" inşa etmek için sivilleri yerlerinden ediyor.

Yerel kaynaklar, rejimin faaliyetlerinin Gazze Şeridi sınırını aştığını ve İsrail sınırındaki diğer bölgelere de uzandığını ifade ediyor. Mısır yönetimi, IŞİD'i bahane ederek bölge halkını yerlerinden etmek ve İsrail sınırında bir tampon bölge inşa etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Bölgede yıkılan binaların sayısının 13 bini aştığı kaydediliyor.

Sisi yönetiminin zaman zaman Sina vilayetindeki birçok kişiyi 'zorla' alıkoyup daha sonra infaz ettiği biliniyor.

Söz konusu yargısız infazların, "terörle mücadele" kapsamı altında gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Mısır'ın Sina'da yer alan "terörle mücadele operasyonları" altında yüzlerce sivilin zorla kaybedildiği (kişinin iradesi dışında özgürlüğünden mahrum bırakılması), çocukların gözaltına alındığı ve sivillere işkence metotları uygulandığı biliniyor.

İnsan hakları örgütleri ve Sina'da ikamet eden halk, infaz edilen kişilerin sivil olduğunu savunuyor.

Bölgedeki ihlallerin son süreçte ciddi bir artış gösterdiği göze çarpıyor.

Kaynak: Mepa News

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