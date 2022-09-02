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Yerel Yuh artık! Kargodaki hoparlörün içinden bakın ne çıktı
Yerel

Yuh artık! Kargodaki hoparlörün içinden bakın ne çıktı

Kocaeli'nde kargoya verilen hoparlörün içinden zulalanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 13:05:00 -
Yuh artık! Kargodaki hoparlörün içinden bakın ne çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

TEM otoyolunda durdurulan kargo kamyonunda narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Kamyon içerisinde yapılan aramada narkotik köpeğinin ses sistemi paketine tepki gösterdi.

Açılan pakette hoparlör içerisine zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Polis, kargo sahibini yakalamak için çalışma başlattı

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