İbrahim Tatlıses’in son hali dikkat çekti! Büyük ameliyatın ardından adeta eridi

TATLISES SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hastanede bulunma nedenini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ameliyat sonrası uzun süre hareketsiz kalmasının kaslarında güç kaybına neden olduğunu ifade eden sanatçı, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda fizik tedavi programına başladığını söyledi. SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KİLO VERDİ Uzun süre hareketsiz kalması, geçirdiği operasyon ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ciddi oranda kilo verdiği görülen türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses'in son hali dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerde yüz hatlarının belirginleştiği görüldü. "KENDİ İSTEĞİMLE FİZİK TEDAVİ PROGRAMINA BAŞLADIM" Tatlıses açıklamasında, "Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda kendi isteğimle fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi acil bir durum nedeniyle hastaneye kaldırılmış değilim" ifadelerini kullandı.