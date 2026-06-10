İbrahim Tatlıses’in son hali dikkat çekti! Büyük ameliyatın ardından adeta eridi
Geçtiğimiz aylarda yaşadığı ciddi enfeksiyon ve ardından geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası uzun süre hareketsiz kalan Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, verdiği kilolarla gündeme oturdu. Operasyonun ardından kaslarındaki güç kaybını gidermek amacıyla Ankara’da fizik tedavi görmeye başlayan İmparator, hastaneden özel izinle çıkıp başkent sokaklarında tur attığı neşeli anları paylaşarak sağlık durumunun gayet iyi olduğunu gösterdi