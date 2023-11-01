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Yerel Yuh artık! İstanbul'da Metroda ‘tükürük’ kavgası kamerada!
Yerel

Yuh artık! İstanbul'da Metroda ‘tükürük’ kavgası kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:11:00 -
Yuh artık! İstanbul'da Metroda ‘tükürük’ kavgası kamerada!

4. Levent’te metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir anda grup kavgasına dönüştü. Metrodaki ilginç kavga yolculardan birisinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

4. Levent’te metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir anda grup kavgasına dönüştü. Metrodaki ilginç kavga yolculardan birisinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane 4. Levent metro durağında meydana geldi. İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü. Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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