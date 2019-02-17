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Yuh artık! Abdest alırken cebindeki 7 bin 900 lirası çalındı

Batman'ın Çarşı Mahallesi'ndeki Alo Tevşo köy pazarında abdest almak için ceketini şadırvana asan 80 yaşındaki seyyar satıcının, 7 bin 900 lirası çalındı.

17 Şubat 2019 Pazar 15:01
Yuh artık! Abdest alırken cebindeki 7 bin 900 lirası çalındı

Batman'da'da seyyar satıcılık yapan Abdullah Güneş'in (80), abdest almak için çıkardığı montunun cebindeki 7 bin 900 lira parası çalındı.

Olay, Cuma günü, Çarşı Mahallesi'ndeki Alo Tevşo köy pazarında meydana geldi. Pazarda köy ürünleri satan 12 çocuk babası Abdullah Güneş, Lale Camisi'nde abdest almak için montunu çıkarıp askıya astı. Abdest aldıktan sonra giydiği montunun cebindeki 7 bin 900 TL’nin bulunmadığını fark eden Güneş, polise başvurdu.

"1 yıllık kazancımı çaldılar"

Çaldırdığı parayı geçen yıldan beri biriktirdiğini söyleyen Güneş, hırsız ya da hırsızların bulunmasını isteyerek, "Pazar bitişindeki Lale Camisi'nin abdesthane bölümünde montumu askılığa bıraktım. Geçen yılın kazancını cebimde saklıyordum. Köy ürünlerini almak için mecburen bu parayı yanımda tutuyordum. Keşke bankaya yatırsaydım. Peynir, kuruyemiş ve salça için parayı yanımda beklettiriyordum. Camide abdest aldığım sırada böyle bir olayla karşılaşacağımı aklımın ucundan geçirmezdim. Perişan oldum. Bir yıllık kazancımı çaldılar" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:01
  1. Batman
  2. Alo Tevşo Köy Pazarı
  3. hırsızlık
  4. Abdest alırken cebindeki 7 bin 900 lirası çalındı
  5. Abdullah Güneş

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