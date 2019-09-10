0553 313 94 23

Yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Yufkadan lahmacun tarifi | Lahmacun malzemeleri

Arapça etli hamur anlamına gelen lahmacun, toplumumuzun severek tükettiği lezzetlerden biri. Maydanoz, soğan, sarımsak ve karabiber, isot gibi baharatlarla hazırlanan lahmacunun en meşakkatli kısmı ise hamuru. Peki, yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Yufkadan lahmacun için gerekli malzemeler neler? İşte detaylar...

10 Eylül 2019 Salı 17:47
Yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Yufkadan lahmacun tarifi | Lahmacun malzemeleri

Arapça etli hamur anlamına gelen lahmacun, toplumumuzun severek tükettiği lezzetlerden biri. Maydanoz, soğan, sarımsak ve karabiber, isot gibi baharatlarla hazırlanan lahmacunun en meşakkatli kısmı ise hamuru. Peki, yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Yufkadan lahmacun için gerekli malzemeler neler? İşte detaylar...

Malzemeler

200 gr kıyma
80 gr sucuk
3 adet yufka
10 dal maydanoz
1 orta boy soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
6 çorba kaşığı domates püresi
5-7 çorba kaşığı su
1 silme tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
5 çorba kaşığı zeytinyağı

Servis ederken;

Limon
Maydanoz

Yufkadan lahmacun nasıl yapılır?

80 gr sucuğu ve 1 orta boy soğanı kabaca doğrayın ve mutfak doğrayıcısına atıp, çekin. İyice birbirlerine karışsınlar.
10 dal maydanozu incecik kıyın, 200 gr kıymayla birlikte sucuklu harca ekleyin.

1 silme tatlı kaşığı biber salçası, 6 çorba kaşığı domates püresi, 1 silme tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip harcı yoğurun.

Harç bir kenarda bekleyip tatlar birbirlerine geçerken 3 adet yufkayı tezgaha açın.

Pişireceğiniz tavanın kapağını kılavuz olarak kullanarak bu yufkalardan daireler çıkarın.

Tavaya 1-2 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyip ısıtın. Isınınca yufkalardan 3 tanesini nizami bir şekilde üst üste koyup ortasına harcın çeyreğini yayın.

Altını sürekli kontrol ederek, yapışmaması için sürekli dairesel hareketlerle tavanızı sallayın.

Altı renk alıp çıtırdamaya başlayınca 230C’deki fırına atın.

1,5 dakika kadar da üzeri kızarsın. Bu şekilde kalan 3 taneyi de pişirin.

Bekletmeden, limon ve maydanozla servis edin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:47
  1. Yufkadan lahmacun
  2. Yufkadan lahmacun tarifi
  3. Yufkadan lahmacun malzemeler
  4. Yufkadan lahmacun nasıl yapılır
  5. Yufkadan lahmacun yapımı
  6. Yufkadan lahmacun yemeği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesi oldu
    1. Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği..
    2. Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne..
    3. Yerry Mina'ya bahis reklamı cezası
    4. Ajda Pekkan, Harbiye’de..
    5. Toplu ulaşımda konfor artıyor
    6. İl afet ve acil durum koordinasyon..
    7. 90’lar konseptiyle ünlü isimler..
    8. Teknoloji Odaklı Girişimci 48 kursiyer..
    9. Pençe-3 Harekatı’nda patlayıcılar imha..
    10. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce..
    11. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken..
    12. Sivasspor’da Başakşehir hazırlığı..
    13. Pençe harekatında EYP'ler ortadan..
    14. Servis sürücüsünün darp edilme anı..
    15. Yufkadan lahmacun nasıl yapılır?..
    16. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    17. Vali Şentürk, 2019-2020 eğitimine..
    18. Çaykur Rizespor, Göztepe’ye..
    19. 11 kişiyi bıçaklamıştı... Mahkeme..
    20. Başkan Şahin Kuşak Güreşi sporcularını..
    21. Mudanya ve Büyükşehir zabıtasından..
    22. Antalya’da ruhsat olmadan silah tamir..
    23. Rektör Uysal’dan Başkan Işık’a ziyaret
    24. Milli maç ne zaman saat kaçta hangi..
    25. Sultangazi’de eski eşin bıçaklanması..
    26. TMO alım noktasında fındık yoğunluğu
    27. Faaliyetine son verilen faytonlar..
    28. Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık..
    29. Sancaktepe’de okulda yangın paniği
    30. Yeğenini öldüren şahıs, çobanını da..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!