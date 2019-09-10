Yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Yufkadan lahmacun tarifi | Lahmacun malzemeleri

Arapça etli hamur anlamına gelen lahmacun, toplumumuzun severek tükettiği lezzetlerden biri. Maydanoz, soğan, sarımsak ve karabiber, isot gibi baharatlarla hazırlanan lahmacunun en meşakkatli kısmı ise hamuru. Peki, yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Yufkadan lahmacun için gerekli malzemeler neler? İşte detaylar...

Malzemeler

200 gr kıyma

80 gr sucuk

3 adet yufka

10 dal maydanoz

1 orta boy soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

6 çorba kaşığı domates püresi

5-7 çorba kaşığı su

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5 çorba kaşığı zeytinyağı

Servis ederken;



Limon

Maydanoz

Yufkadan lahmacun nasıl yapılır?

80 gr sucuğu ve 1 orta boy soğanı kabaca doğrayın ve mutfak doğrayıcısına atıp, çekin. İyice birbirlerine karışsınlar.

10 dal maydanozu incecik kıyın, 200 gr kıymayla birlikte sucuklu harca ekleyin.

1 silme tatlı kaşığı biber salçası, 6 çorba kaşığı domates püresi, 1 silme tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip harcı yoğurun.

Harç bir kenarda bekleyip tatlar birbirlerine geçerken 3 adet yufkayı tezgaha açın.

Pişireceğiniz tavanın kapağını kılavuz olarak kullanarak bu yufkalardan daireler çıkarın.

Tavaya 1-2 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyip ısıtın. Isınınca yufkalardan 3 tanesini nizami bir şekilde üst üste koyup ortasına harcın çeyreğini yayın.

Altını sürekli kontrol ederek, yapışmaması için sürekli dairesel hareketlerle tavanızı sallayın.

Altı renk alıp çıtırdamaya başlayınca 230C’deki fırına atın.

1,5 dakika kadar da üzeri kızarsın. Bu şekilde kalan 3 taneyi de pişirin.

Bekletmeden, limon ve maydanozla servis edin.