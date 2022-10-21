Yufka tatlısı nasıl yapılır? Kolay yufka tatlısı tarifi:

Leziz ve kolay bir tatlı tarifi arayanlar 'Yufka tatlısı nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Kolay yufka tatlısı tarifi:

Malzemeler:

4 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı nişasta

2 su bardağı kıyılmış fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

2-3 damla limon

Kaymağı için:

2 su bardağı süt

1 çay bardağı irmik

Sosu için:

250 gram üzüm

1 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı şeker

Yufka tatlısı nasıl yapılır?

Tatlıyı hazırlama işine öncelikle şerbetinizden başlamanız gerekiyor.

Şeker ve suyu tencereye alın.

Şerbet kaynamaya başladığında limonu ekleyin. Şerbetin altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Kaymağı için süt ve irmiği bir sos tavasına alın.

Pürüzsüz bir kıvam oluşana kadar tatlıyı pişirin.

Bir başka sos tavasına tereyağı ve nişastayı alın ve pişirin.

Tezgaha bir yufkayı serin.

Hazırladığınız sosu yufkanın üzerine sürün.

Sosun ardından nişastalı yağı gezdirin.

Yufkaları rulo yapın ve 5 cm uzunluğunda kesin.

Tatlıları önceden ısıtılan fırında 180derecelik fırında pişirin.

Bir başka tencereye nişasta ve şekeri alıp pişirin. Son olarak üzümü ekleyin ve iki dakika sora ocağı kapatın.

Yufkanın üzerine soğuk şerbet dökün.

Son aşamada tatlının üzerine sosu gezdirin.

Afiyet olsun.