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Yufka mantı | Vazgeçemeyeceğiniz pratik tarif

Daha önce denemediğiniz bir mantı çeşidi: Yufka mantı. Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir tarif. Yufkanın çıtırtısı, domatesin yumuşaklığı ile birleşip, yoğurdun serinliğine kavuşan kıymalı bir yemek... Yufka mantı nasıl yapılır? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 17:23
Yufka mantı | Vazgeçemeyeceğiniz pratik tarif

Daha önce denemediğiniz bir mantı çeşidi: Yufka mantı. Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir tarif. Yufkanın çıtırtısı, domatesin yumuşaklığı ile birleşip, yoğurdun serinliğine kavuşan kıymalı bir yemek... Yufka mantı nasıl yapılır? İşte detaylar...

Farklı ve karma bir tarifi sizler için derledik. Dilerseniz sebzeli yapabileceğiniz enfes bir mantı çeşidi...

Dilerseniz tam ölçüsüyle yapabileceğiniz klasik mantı tarifini aşağıdaki haberde bulabilirsiniz.

Tam kıvamında ev mantısı tarifi

Malzemeler

  • 4 adet yufka
  • 500 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 100 g eritilmiş tereyağı
  • maydanoz
  • Tuz, pulbiber, karabiber
  • 5 yemek kaşığı su

Üzeri için;

  • 2 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı su
  • 1 su bardağı yoğurt
  • tuz, karabiber, pulbiber, nane
  • 1 diş sarımsak

Yapılışı

Derin bir yoğurma kabına kıymayı, suyu, küçük doğradığınız soğanı, ince doğradığınız maydanozu, tuzu ve karabiberi alıp iyice yoğurun. 30-45 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Yufkaları sıkıca, yarıya bölün ve uzun kenarına paralel olacak şekilde hazırladığınız kıymalı harçtan koyun. Uç kısımlarına yağ sürüp kapatın.

Bütün yufkaları aynı şekilde sarın ve ruloları dilimleyerek tepsiye dizin.

Yufkaların hepsini dizdikten sonra, üzerine eritilmiş tereyapı sürün.

Önceden ısıttılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Derin bir sos tenceresine biber ve domates salçasını alın; zeytinyağı, tuz, karabiber ve suyu da ekleyip orta ateşte pişirin. 

Bir kasede yoğurt ve sarımsağı çırpın.

Pişen mantılara önce fırça ile sosu sürün, ardından sarımsaklı yoğurt dökerek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:23
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