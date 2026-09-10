Yudum ve Hasata, Tiryaki Anadolu standında Foodist İstanbul’da Ziyaretçilerle Buluştu

Foodist İstanbul’da Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Tiryaki Anadolu Holding CEO’su Tekin Mengüç; üretimden küresel tedarik zincirine, gıda güvenliğinden geleceğin gıdasına uzanan başlıklarda şirketin vizyonunu sektör temsilcileriyle paylaştı.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Foodist İstanbul 2026, 60 ülkeden 2 binin üzerinde sektör temsilcisi ve karar vericiyi İstanbul’da bir araya getirdi. Tiryaki Anadolu, fuarda tarımdan sofraya uzanan entegre yapısını ve perakende pazarında büyüyen marka güçlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Tiryaki Anadolu’nun perakende alanındaki tüketici markaları yapılanmasına Yudum’un katılmasıyla birlikte, Hasata ve Yudum markaları Foodist 2026’da birlikte sergilenirken, Yudum Egemden zeytinyağları ve Tiryaki Anadolu şirketlerinden Tiryaki Nuts’ın Antep fıstığı ürünleri de aynı stantta yer alarak grubun zengin ürün çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Foodist İstanbul 2026 kapsamında Tiryaki Anadolu standını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ziyaret etti. Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu tarafından ağırlanan Bakanlara, Tiryaki Anadolu’nun küresel pazarlardaki faaliyetleri, tarım ve gıda değer zincirindeki entegre yapısı, perakendedeki büyüme hedefleri ve gelecek stratejileri hakkında bilgi verildi.

Fuar boyunca gerçekleştirdiği görüşmeler ve etkinliklerle yeni iş birlikleri, pazar fırsatları ve sektörün geleceğine ilişkin temaslarını sürdüren Tiryaki Anadolu, Foodist Forum’daki oturumlar ve Foodist Show Kitchen etkinliğiyle de gıda sektörünün üretim, tedarik zinciri, sürdürülebilirlik ve gastronomi gündemine katkı sundu.

“Türkiye’nin üretim gücünü ve ihracat kapasitesini dünya ile buluşturmalıyız”

Foodist Forum’un ilk gününde düzenlenen Başkanlar Oturumu’nun moderatörlüğünü Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu üstlendi. Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesi, yeni pazarlar, katma değerli ihracat ve sektörün önümüzdeki 10 yıllık yol haritasının ele alındığı oturumda, farklı sektör temsilcileri küresel gıda ticaretinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, iklim kaynaklı riskler ve ticaretteki belirsizliklerin gıdanın stratejik önemini daha da artırdığına dikkat çekti. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, tarımsal çeşitliliği, sanayi kapasitesi ve ihracat deneyimiyle küresel gıda ticaretindeki konumunu güçlendirebileceğini belirten Tiryakioğlu, üretim gücünün yeni pazarlar ve daha yüksek katma değerle buluşturulmasının önemini vurguladı.

Tiryakioğlu’nun moderatörlüğündeki oturumda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Dr. Mehmet Ali Kılıçkaya, TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, AHBİB Başkanı Veysel Memiş, EİB Başkanı Muhammet Öztürk, OAİB Başkanı Avşin Kaşıkçı, KİB Başkanı Eren Günhan Ulusoy, TGDF Başkanı Demir Şarman ve ETÜDER Başkanı Melih Şahinoz da sektörün farklı alan ve bölgelerinden değerlendirmelerini paylaştı.

Gıda tedarik zincirinin geleceği ele alındı

Foodist Forum’un ikinci gününde Tiryaki Anadolu Holding CEO’su Tekin Mengüç, “Küresel Belirsizlikte Gıda Tedarik Zinciri: Türkiye’nin Rekabet Avantajı Nasıl Güçlenir?” başlıklı oturumda moderatör ve konuşmacı olarak yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan’ın da konuşmacı olduğu oturumda, bölgesel gelişmelerin gıda tedarik zincirlerine etkisi, Türkiye’nin küresel rekabetteki konumu ve sektörün sahip olduğu avantajlar değerlendirildi.

Geleceğin gıdasına bütüncül yaklaşım

Forumun üçüncü gününde Tiryaki Agro Global Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Arzu Örsel, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal ile birlikte “Geleceğin Gıdasını Tasarlamak” oturumunda yer aldı. Örsel, Tiryaki Agro’nun geleceğin gıdasını tasarlarken toprağın, üreticinin, küresel tedarik zincirinin ve tüketicinin birbirinden ayrı değil, aynı ekosistemin parçaları olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Örsel, bu yaklaşım kapsamında Tiryaki Agro’nun rejeneratif tarım uygulamaları, Tiryaki Tarım Çiftçi Buluşmaları ile Hasata ve Yudum markalarının farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği uygulama ve çözümleri paylaştı.

Tarladan mutfağa uzanan sürdürülebilirlik

Dört gün boyunca farklı şeflerin sunumlarına ev sahipliği yapan Foodist Show Kitchen, gıda değer zincirindeki sürdürülebilirlik yaklaşımının mutfaktaki yansımalarını da ziyaretçilerle buluşturdu.

Foodist Show Kitchen kapsamında ise Şef Ekin Eylem Ulaş, “atıksız mutfak” yaklaşımı doğrultusunda Hasata ve Yudum ürünleriyle özel bir tarif hazırladı. “Mercimek Ekmeği Üzerinde Maş Fasulyesi Humusu” adlı tarifte bitkisel proteinlerin verimli kullanımı ve mutfak atıklarının azaltılması odağa alındı.