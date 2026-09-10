Skrinar’a hareket çekmişti! Vlahovic’in cezası açıklandı!
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PFDK, Fenerbahçe derbisinde yaptığı el hareketi nedeniyle Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic’e 1 maç men cezası verdi. Siyah-beyazlı yönetim, verilen cezaya itiraz ederek kararı Tahkim Kurulu’na taşıyacak.
A Spor'da yer alan habere göre, PFDK, Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi.
Beşiktaş, Vlahovic için verilen cezaya itiraz edecek ve Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.