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Spor Skrinar’a hareket çekmişti! Vlahovic’in cezası açıklandı!
Spor

Skrinar’a hareket çekmişti! Vlahovic’in cezası açıklandı!

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Skrinar’a hareket çekmişti! Vlahovic’in cezası açıklandı!

PFDK, Fenerbahçe derbisinde yaptığı el hareketi nedeniyle Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic’e 1 maç men cezası verdi. Siyah-beyazlı yönetim, verilen cezaya itiraz ederek kararı Tahkim Kurulu’na taşıyacak.

A Spor'da yer alan habere göre, PFDK, Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

Beşiktaş, Vlahovic için verilen cezaya itiraz edecek ve Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

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