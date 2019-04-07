0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yücel İldiz: ”Hafızalardan kolay silinmeyecek bir maç oldu”

Spor Toto 1.

07 Nisan 2019 Pazar 23:12
Yücel İldiz: ”Hafızalardan kolay silinmeyecek bir maç oldu”

Spor Toto 1.Ligin 28’inci haftasında deplasmanda Adanaspor’u yenen Abalı Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, ”Bugünü kayıpsız geçmek güzeldi. Maçtan sonraki hadiselere bende çok üzüldüm. Futbolda bazen istenmedik şeyler olabiliyor” dedi.


Spor Toto 1.Ligin 28’inci haftasında Abalı Denizlispor deplasmanda Adanaspor’u 4-3 mağlup etti. Maç sonunu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yücel İldiz, ”Çarşamba günü oynadığımız Altay maçı vardı biliyorsunuz. Biz kazanmamız gereken maçtı. İlk 45 dakikasında iyi oynamamıştık. Mağlup girmiştik, maçta farklı şeyler oldu. Bir ara 3-1 mağlup duruma düştü. Son 10 dakika beraberliği sağladık. Çok zorlu bir maçtan geldik buraya. Her şeye rağmen 1 puandan fazlası diye düşündük, 2 puanda kayıp vardı. Bu nedenle bugün burada kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Oyunun ilk 45 dakikası biz de tedbirli başladık açıkçası.Çok renkli bir ilk yarı olmadık. Birazda yavaş oynadık. İkinci yarıda gerçekten iyi başladık. Golleri ararken saçma sapan bir gol yedik bu bizi dağıtmadı hemen oyuna müdahale ettik. Beraberliği yakaladık. Oyunu tekrar kazanma adına her şeyi yaparken gene kale çizgisinden golü geçirdik o top geldi bize gol oldu. Ondan sonra oyun gitti geldi. Çok mücadeleli bir maç oldu. Adanaspor’u kutluyorum ondan çok iyi mücadele etti. 90’ıncı dakikada penaltı olması bizi üzdü ama uzatmaların son dakikalarında galibiyet golünü attık. Hafızalardan kolay silinmeyecek bir maç oldu. Bugünü kayıpsız geçmek güzeldi. Maçtan sonraki hadiselere bende çok üzüldüm. Futbolda bazen istenmedik şeyler olabiliyor bazen” diye konuştu.



"Cezayı biz veririz"


Yücel İldiz, ”O kargaşada yaşananları görmedim. Biraz önce Eyüp’le konuştum.Eyüp kardeşimiz, Adanaspor, Adana Demirspor camiamız bizim memleketin camiası. Eyüp’e de söyledim böyle bir şey varsa gereken cezayı öncelikle biz veririz” ifadelerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 23:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş uçağıyla saldırdık
    1. Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş..
    2. Balıkesir’de devrilen traktörün..
    3. ABD askerlerini Libya’dan çekiyor
    4. "YSK'ye karşı kullanılan dili kınıyoruz"
    5. "İmamoğlu'nun aceleci tavrı halkın..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2019
    7. "Uluslararası eşkıyalık bütün dünyayı..
    8. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Hesap..
    9. PSG şampiyonluk fırsatını tepti
    10. Adana’da koca dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
    11. İran Kızılayı: “ABD ambargoları maddi..
    12. Yusaf Şimşek: "Burada kaybetmek üzücü"
    13. DERLEME - Libya'daki gelişmelere..
    14. Lösemi hastası Minik Öykü için annesi..
    15. Bakan Akar'dan uyarı: Kafasını kırarız!
    16. Judo: Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye..
    17. Hafter'e bağlı güçlerden savaş uçağı..
    18. Abdullah Büyük Hoca'dan aile vurgusu:..
    19. AK Parti, Honaz için YSK'ye itirazda..
    20. GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika..
    21. Adana'da silahlı aile kavgası: 2 ölü,..
    22. Maçın ardından
    23. Çatışmalar şiddetlendi! Türkiye..
    24. Aydın'da kahreden olay! 8. sınıf..
    25. Libya’da çatışmalar sürüyor: 21 ölü,..
    26. Trump o skandal kararı nasıl aldığını..
    27. Kazada ağır yaralanan güvenlik..
    28. Ülkede aşiret liderlerine çağrı..
    29. Roman çocuklar, polis üniforması giyip..
    30. Bodrum Belediye Meclisi seçimin..
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Sudan karıştı! Ordu karargahına girdiler
    Sudan karıştı! Ordu karargahına girdiler