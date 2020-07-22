Yücel Arzen Kimdir, nerelidir? Yücel Arzen hayatı biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden film müziği bestecisi Yücel Arzen'in "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." dizlerini paylaştı. Yücel Arzen Kimdir? 1970 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-Heykel Bölümü’nde bir yıl eğitim gördü. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’na girmeye hak kazanınca tercihini hep istediği müzikten yana kullandı. Konservatuar süresince hem geleneksel Türk Musıkisi ve Halk Müziği alanında, hem de evrensel müzik formları alanında dersler aldı.Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği, Erol Sayan, Selehaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi, Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan , Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı.

1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans (master ) yapmaya hak kazandı.Bu güne kadar yayınlanmış 150 ‘ ye yakın şarkı formundaki besteleri, popüler Türk Müziği yorumcuları tarafından seslendirildi; Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan v.s. 2001 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından hazırlanan Şiir Şehir İstanbul adlı eserin müziklerini yazdı.Eserleri Fatih Akın’ın Duvara Karşı, İstanbul Hatırası ve Ömer Vargı’nın İnşaat adlı filimlerinde seslendirildi. 2002 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Şarkısı Ödülünü kazandı.Çağdaş Türk Şiirinin ünlü şairi Attila İlhan’ın son şiir albumünün (An Gelir) müziklerini yaptı.Başta ünlü yönetmen Atıf YILMAZ’ın GÜLLÜ adlı oyunundan haraketle Sadri ALIŞIK Tiyatrosu tarafında sahnelenen müzikal olmak üzere bir çok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazdı.

Bir çok TV filmi,dizisi ve reklam filmlerinin müziklerini yaptı.2007 yılında T.C.D.D tarafından hazırlanan İSTASYON ŞEFİ ELİYLE adlı albümün müziklerini besteledi.

2010’da büyük bir ilgiyle gösterime giren ”Eşrefpaşalılar” adlı filmin müziklerini yazdı.