Sararmış kıyafetler ilk günkü gibi beyaz olacak: Sonrası çok iyi... Duyan herkes o bölgeye 1 damla kattı
Sararmış kıyafetler gardıropta morali altüst edebilir. Çamaşır suyuna, pahalı kimyasallara ve kumaşları yıpratan ağır deterjanlara veda etmeye hazır mısınız? Zamanla sararan veya grileşen kıyafetleri ilk günkü parlak beyazlığına kavuşturan tamamen etkileyecel. bu imkanlarla zorlu lekeleri yerle bir etmeyi başarıyor. Yıkama gözüne ekleyeceğiniz bu bileşenle sonrası çamaşırlarınız yeniden kar gibi bembeyaz olacak...