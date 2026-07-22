Sararmış kıyafetler ilk günkü gibi beyaz olacak: Sonrası çok iyi... Duyan herkes o bölgeye 1 damla kattı

Kıyafetleri sık yıkamak, ter lekeleri, yanlış deterjan kullanımı veya dolapta uzun süre bekletmek sararmalara neden olabiliyor. Çok sevdiğiniz beyaz tişörtlerin, gömleklerin ya da nevresimlerin zamanla sararması veya grileşmesi hemen herkesin ortak dertlerinden biridir. Genellikle çözümü çamaşır suyuna başvurmakta ararız ancak bu kimyasallar hem kumaş dokusunu inceltip yıpratır hem de sararmayı uzun vadede daha kalıcı hale getirebilir. Mutfaklarınızda zaten bulunan doğal bir içerikle sararmış dokuları yıpratmadan ilk günkü tazeliğine döndürmek mümkün.