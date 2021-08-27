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Ekonomi YTÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

YTÜ öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde 36 Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 14:08:00 -
YTÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların,  ilgili  Kanunda  belirtilen  şartları  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütleri”ni  sağlıyor  olması  gerekmektedir.  AYDEK  ölçütlerinin  son  haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

İlgili  kadro  başvuru  süreçleri  https://aydek.yildiz.edu.tr/  web  sitesi  üzerinden  yürütülecektir.  Yıldız  Teknik  Üniversitesi  personeli  olan  başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut (USIS/EBYS) kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir. Başvurular 27.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapılabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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