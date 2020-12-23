YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara yönelik yasal ve idari iyileştirme içeren düzenlemeler

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020'de yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla pek çok alanda yasal ve idari iyileştirme çalışmaları için "Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"ni gerçekleştirdi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, 2020'de yurt dışındaki vatandaşları yakından ilgilendiren askerlik, sosyal güvenlik, boşanma kararlarının tanınması, otomatik bilgi paylaşımı ve ırkçılık konuları başta olmak üzere pek çok alanda yasal ve idari iyileştirme yapılması için çalışmalar yürütüldü.

YTB'nin Türkiye'deki kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü "Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirme hayata geçirildi.

Başkanlık, yurt dışındaki vatandaşların taleplerine daha iyi cevap vermek için Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç ve İsviçre'de vatandaşlar, hukukçular ve STK temsilcileriyle 340 anket ve görüşme yaptı.

Öte yandan, vatandaşların yasal haklarına ilişkin 46 kamu kurumunun mevzuatını içeren 1288 sayfalık kamu hizmetleri envanteri ve "Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Raporu"nu oluşturan YTB, projenin son aşamasında ise 30 kamu kurum ve kuruluşundan üst düzey temsilcilerin katılımıyla kapanış toplantısı düzenledi.

- Bilgilendirme ve farkındalık amaçlı çalışmalar

YTB tarafından daha önceki yıllarda hazırlanan cep rehberi, “2020 Yılı Cep Rehberi” olarak güncellenerek 30 bin adet basıldı ve yurt dışındaki vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla dış temsilcilikler, valilikler, gümrük kapıları, havalimanları, yurt dışındaki STK’ler ve vatandaşlara ulaştırıldı.

Finansal bilgileri kapsayan otomatik bilgi değişimi uygulamasının detaylarına dair ise, 12 ülkeden 550 vatandaşın katılımıyla 14 ayrı çevrim içi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yine YTB tarafından hazırlanan "Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar 2019 Raporu" da Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak 4 dilde hazırlanarak yayımlandı.

- Yasal ve idari düzenlemeler

YTB'nin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yapılan iyileştirmelerle boşanma kararlarının tanınmasına ilişkin düzenlenmeler de hayata geçirildi.

Bu kapsamda, diğer tarafın yabancı olması halinde yurt dışındaki mahkemece onaylanan boşanma kararlarının dış temsilciliklerde diğer taraf olmaksızın tanınmasının önü açıldı.

Yabancı boşanma kararlarının dış temsilciliklerde basit usulle tesciline ilişkin gerekçeli karar çevirisinin istenmemesi hususunda da düzenleme yapıldı.

Öte yandan, Türk vatandaşı olup yurt dışında doğmuş askerlik çağındaki vatandaşların da yurt dışında 3 yıl ikamet şartına bağlı olarak dövizle askerliğe başvurabilmesi sağlandı.

Düzenlemeler çerçevesinde ayrıca yurt dışından borçlanarak emekli olanların yarı zamanlı çalışabilmelerine imkân tanındı.

Yabancı plakalı araçların ücretli kara yollarından ihlali geçişinde de 15 günlük ödeme süresi hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen diğer düzenlemeler ise yabancı ehliyetlerin Türkiye'de kullanım sürelerinin 2 yıla çıkarılması, pandemi nedeniyle yurt dışından gelen araçların kalış süresinin uzatılması ve ek olarak 14 Ekim'den önce giriş yapan araçların 2021 sonuna dek ikinci gelişlerinde istenen 185 gün yurt dışında kalmış olma şartının da kaldırılması oldu.