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Aktüel YTB'den yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı
Aktüel

YTB'den yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:28:56 -
YTB'den yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Kapıkule Sınır Kapısı’nda açılan yeni PCR test merkeziyle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaları kolaylaştı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönen Türk vatandaşlarının, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki PCR test merkezinde, kısa süre içinde test sonuçlarını alarak yolculuklarına devam edebileceği kaydedildi.

Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı yakınında oluşturulan YTB çadırında, vatandaşlara sadece test konusunda değil her türlü konuda yardım sağlanıyor.

Vatandaşlara yaşadıkları ülkelere dönüş yolunda danışma hizmeti sağlanırken, çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Test merkezinde PCR testlerini sıra beklemeden yaptırma imkanına kavuşan vatandaşlar, beklemeden yola devam etme imkanına kavuştu.

Merkezdeki YTB personeli, vatandaşlarla bire bir ilgilenerek test sonuçlarını kolayca edinmelerini sağlıyor.

Yaşadıkları ülkelere dönen Türk vatandaşları seyahatleri süresince yaşadıkları sıkıntılarla ilgili "+90 530 257 25 99" nolu WhatsApp danışma hattından 7/24 yardım alabiliyor.

Yurt dışındaki vatandaşlar için yol gösterici niteliği taşıyan “Memleket Yolu” web sitesine “memleketyolu.com” adresinden ulaşılabiliyor.

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