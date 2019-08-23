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YTB’den gurbetçilere sınırda karşılama

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşları memleket ziyaretlerinde sınır kapılarında karşılıyor ve uğurluyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:33
YTB’den gurbetçilere sınırda karşılama

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşları memleket ziyaretlerinde sınır kapılarında karşılıyor ve uğurluyor. Sınır kapılarındaki bekleme süresini azaltmak ve geçişleri daha rahat hale getirmek için de yurt dışı ve yurt içinde birçok faaliyeti vatandaşların hizmetine sunuyor.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışından tatil için memleketlerine gelen vatandaşlara sınır ötesinde ve sınır kapılarında yolculuklarının rahat geçmesi için birçok faaliyet sunuyor. YTB, tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşları karşılayıp uğurlarken, diğer yandan da onlara, seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunlar için danışmanlık hizmeti veriyor.


Yurt dışında yaşayan 6 milyonu aşkın vatandaşın önemli bir kısmı özellikle yaz aylarında Türkiye’ye seyahat ediyor. YTB, Ana vatanlarını ve sevdiklerini görmek için Türkiye’ye gelen vatandaşların geliş ve gidişlerinde ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunların giderilmesine yönelik ise çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ülkeye gelişlerinde küçük hediyeler ve ikramlarla karşılanan vatandaşların güzergah boyunca seyahatleriyle alakalı sorunların çözümünde YTB ekipleri destek oluyor. İkramlar, bilgilendirme ve destek hizmetleri dönüş yolunda da vatandaşların hizmetine sunuluyor. Ayrıca İpsala ve Kapıkule sınır kapılarında Türkiye’den çıkış güzergahında mobil tuvaletler ve çöp toplama alanları vatandaşların hizmetini sunuluyor.



İlk kez sınır ötesinde karşılama


YTB, Türkiye ve Sırbistan içişleri bakanlıkları arasındaki iş birliği çalışmaları çerçevesinde bu yıl ilk kez Sırbistan’ın Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında görev yapan Türk polis ekiplerinin yanında Türkçe ve Sırpça bilen, YTB Türkiye Bursları ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile YTB personeli de görevlendirildi. Söz konusu üç sınır kapısında Türk polisleri ile halihazırda görev yapan YTB personeli, ülke makamları ve vatandaşlar arasında tercümanlık yaparak vatandaşların Sırbistan geçişlerinde dil bilinmemesi nedeniyle çözülemeyen sorunların giderilmesine yardımcı oluyor. YTB personeli tercümanlığın yanı sıra vatandaşların başta araç arızaları olmak üzere yaşadığı sıkıntılarla ilgili güvenilir hizmet alabilecekleri servislere yönlendiriyor. Ayrıca YTB ekibi Sırbistan girişlerinde dağıttığı broşürlerle vatandaşları güzergah boyunca Sırbistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya geçişlerinde dikkat edecekleri konular hakkında bilgilendiriyor.



Acil durumlarda anlık müdahale ekibi


Sırbistan sınır kapılarında yürütülen bu çalışmanın yanı sıra 1 Temmuz’dan itibaren vatandaşların geçiş güzergahında yer alan Niş yakınlarındaki bir konaklama tesisinde YTB Sırbistan İletişim Ofisi standı ve YTB çağrı merkezi kuruldu. Danışmanlık ve yönlendirme için kurulan +381 63 816 20 30 numaralı hat üzerinden de vatandaşlara Sırbistan geçişlerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin destek verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara ayrıca mahkemelerde tercüman tahsisi, kaza ve acil durumlarda anlık müdahale edilmesi gibi konularda da yardım ediliyor.



Özel otopark ve oyun alanları oluşturuldu


YTB’nin vatandaşları karşılama ve uğurlama programlarının yurt içi bölümü ise geçen yıl olduğu gibi Kapıkule gümrük sahasında oluşturulan YTB standı ile yürütüldü. Bu kapsamda YTB personeli, vatandaşları pasaport kontrollerinin ardından çeşitli ikramlar ve bilgilendirici notlarla karşıladı. Bunun yanında ise Türkiye’deki ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan cep rehberi dağıtılıyor. Uğurlama programı kapsamında ise 1 Ağustos’tan itibaren YTB ve Edirne Valiliği iş birliğiyle Kapıkule gümrük sahasının Türkiye’den ayrılış bölümünde oluşturulan otopark, dinlenme ve oyun alanında, YTB stantları da kurularak ikramlarda bulunuldu, çocukların rahat vakit geçirmesi için kurulan çocuk oyun alanlarına çeşitli çocuk dizilerinin gösterildiği ekranlar kuruldu. Ayrıca İpsala sınır kapısında da YTB stantları kurularak mobil tuvaletler ve çöp konteynerleri bölgeye yerleştirildi.



İl ve ilçelerde de "Memleketinize hoş geldiniz" mesajı


YTB, sınır kapılarında yapılan karşılama ve uğurlama programlarının yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşların tatillerini geçirdiği il ve ilçe merkezlerinde valilik, belediyeler ve ilgili kamu kurumları ile eş güdüm halinde ev ziyaretlerinde de bulunuyor. Yurt dışındaki vatandaşlar için kurulan danışma masaları ile vatandaşlara tapu ve nüfus kaydı gibi işlemlerde destek veriliyor, kültürel ve tarihi mekanlara geziler düzenleniyor. İl ve ilçe girişlerinde "Memleketinize hoş geldiniz" yazılarıyla karşılanan vatandaşlara Türkiye hatırası olarak çeşitli hediyeler verilirken, çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları da düzenleniyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:33
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