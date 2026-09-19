Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı
Süper Lig'de haftanın dev kapışması öncesi Trabzon'u şiddetli sağanak vuruyor! Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesinde şehirde yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. İki takımda da tam 9 eksik bulunurken, meteorolojiden maç saati için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı peş peşe geldi. İşte saha şartlarının zorlaşacağı dev randevu öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler…