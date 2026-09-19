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Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

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Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

Süper Lig'de haftanın dev kapışması öncesi Trabzon'u şiddetli sağanak vuruyor! Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesinde şehirde yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. İki takımda da tam 9 eksik bulunurken, meteorolojiden maç saati için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı peş peşe geldi. İşte saha şartlarının zorlaşacağı dev randevu öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler…

#1
Foto - Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak. Maç öncesi yollar göle döndü, derbi saati için uyarı yapıldı.

#2
Foto - Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

HAVA MUHALEFETİ YAŞANIYOR: Süper Lig'de haftanın maçı hava muhalefetinin yaşandığı Trabzon'da oynanacak, Karadeniz ekibi Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Ev sahibinde Okay Yokuşlu ve Malinovski'nin sakatlıkları sürüyor. Tedavileri tamamlanan ancak hazır olmayan Folkarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray'daysa 5 eksik var. Osimhen, Lemina, Singo, Güney Güvenç ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sürüyor.

#3
Foto - Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

TRABZON'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ: Süper Lig'de 6. hafta öncesi Galatasaray 13 puanla lider, Trabzonspor 7 puanla 9. sırada. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Maçın oynanacağı Trabzon'u şiddetli yağışlar vurdu. Mücadele yoğun yağış altında oynanacak. Trabzon'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Derbi saati için meteorolojiden uyarı yapıldı.

#4
Foto - Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

MAÇ SAATİNE DİKKAT: Şehirde tüm gün yağış bekleniyor. Derbinin başlayacağı saat 20.00 ve sonrasında ise meteoroloji verilerine göre kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.

#5
Foto - Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK? Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Karadeniz'de yağışların devam edeceğini söyledi. Özellikle Rize ve Artvin için uyarılarda bulunan Çalışkan, “Rize ve Artvin'de yağış çok şiddetli. Yer yer 50 kilogram, 70 kilogram yağış düşebilir kısa sürede. Trabzon'un da özellikle Rize'ye yakın ilçelerinde bu gece ve yarın sabah yağışlar şiddetli olacak. Sonraki günlerde de heyelana dikkat etmek gerekiyor.” dedi.

#6
Foto - Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

TRABZON'UN BUGÜN DAHİL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

#7
Foto - Dev derbi öncesi Trabzon'da yağış alarmı! Hayat durma noktasına geldi: Maç saati için uyarı yapıldı

MUHTEMEL 11'LER: Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muci, Aral ve Franculino. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao ve Deniz.

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