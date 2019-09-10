YTB, yurt dışında yine yüz binlerce kişiye hizmet verdi

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik programları ile yılın 8 ayında yüz binlerce kişiye ulaştı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye’yi ziyaretlerinde sınır kapılarındaki YTB ekiplerince karşılandı ve uğurlandı.

Bu yıl ilk kez Sırbistan’ın Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında vatandaşlara Türkçe ve Sırpça çeviri hizmeti verildi.

“Cep Rehberi” akıllı telefon uygulaması 24 bin 882 kullanıcıya ulaştı. 7 ülkede 29 Anadolu Okuma Evi açıldı

Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları’ndan 12 ülkeden bin genç, Türkiye Stajları Programı’ndan 145 genç yararlandı. Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programı ile 2 bin 500 genç Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.