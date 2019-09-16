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YTB uzman yardımcısı alım başvurularını uzattı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), uzman yardımcısı alım başvurularını uzattı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:33
YTB uzman yardımcısı alım başvurularını uzattı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), uzman yardımcısı alım başvurularını uzattı.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 30 uzman yardımcısı alım ilanının başvurularını uzattı. Son başvuru tarihi 20 Eylül olacak. Başvuru için 35 yaşını doldurmamış olmak ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletişim, işletme, siyasal bilgiler ve başvuru metninde belirtilen diğer bölümlerden mezun olmak istenilen şartlar arasında yer alıyor. Yapılan güncellemeye göre bu bölümlere Fransız Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı eklendi. Katılım şartları arasında yer alan dillere de Yunanca, Bulgarca ve Tayca eklendi.


Başvuruların incelenmesinin ardından genel ve özel şartları sağlayan adaylar kurum tarafından belirlenen sınavlara tabi tutulacak. Sınavlar eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Başvuru yapacak adayların ayrıca ilanda belirtilen dil şartını da sağlamış olmaları gerekiyor. Başvurular, “basvuru.ytb.gov.tr” adresi üzerinden 20 Eylül günü mesai bitimine kadar internet üzerinden alınacak. Adaylar, ayrıntılı başvuru ve sınav bilgilerine “www.ytb.gov.tr” adresinden ve kurumun sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek. Eleme sınavı ve yazılı sınav ise 28 Eylül tarihinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:33
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