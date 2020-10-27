YTB Karadağ'da Rozaje Belediye Ödülü'ne layık görüldü

PODGORİCA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkan ülkesi Karadağ'da gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı Rozaje Belediye Ödülü'ne layık görüldü.

YTB'den yapılan açıklamada, kurumun her yıl yaptığı birçok projeyle Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirdiği aktarılırken, sosyal, kültürel ve akademik düzeydeki çalışmalarla da bu ülkelerdeki gençlerin eğitim hayatlarına büyük katkı sağladığı ifade edildi.

YTB'nin, Karadağ'da gerçekleştirdiği başarılı faaliyetler nedeniyle Rozaje Belediyesi tarafından ödüle layık görüldüğü kaydedilen açıklamada, ödülün YTB Başkanı Abdullah Eren'in ülkeyi ziyaretinde takdim edildiği aktarıldı.

Verilen ödülden duyduğu memnuniyetini dile getiren Eren, "YTB'ye bu akşam kardeş coğrafyalardan, Karadağ'dan kıymetli bir ödül geldi. Tüm mesai arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rozaje Belediye Başkanı Rahman Husovic de YTB sayesinde Karadağlı gençlerin Türkiye'de eğitim görüp başarılı bireyler olduğunu belirterek, Rozaje'den 67 öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığına dikkati çekti.

YTB Başkanı Eren, geçen hafta Karadağ'ın başkent Podgorica'da düzenlenen Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim Programı'na katılarak, bölgedeki Türkiye mezunlarıyla bir araya gelmişti.