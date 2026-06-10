CUMHA Yönetim Kurulu Başkanı Uzunkök’ten vandallığa tepki! “Akit TV ekibine saldırıyı şiddetle kınıyorum!”
Dün Meclisin kapısına dayanarak sağa sola saldıran Özgür Özel yanlılarının Akit TV ekibine yönelik vandallığına tepkiler gelmeye devam ediyor.
Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Yazar Seyfi Uzunkök’ten dün Meclis önünde Akit TV ekibine Özel yandaşlarınca yapılan saldırıya sert tepki geldi.
“ALLAH ISLAH ETSİN! ŞİDDETLE KINIYORUM”
Sosyal medya hesabından Özgür Özel taraftarlarının Akit TV ekibine saldırısını kınayan Uzunkök, “Kim tarafından yapılırsa yapılsın, gazetecilere fiziki eylemde bulunulması narsist zihniyetinin dışavurumudur. Akit TV muhabiri Muhammed Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum… Allah ıslah etsin. Meslektaşlarıma geçmiş olsun diyorum.
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