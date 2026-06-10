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Gündem CUMHA Yönetim Kurulu Başkanı Uzunkök’ten vandallığa tepki! “Akit TV ekibine saldırıyı şiddetle kınıyorum!”
Gündem

CUMHA Yönetim Kurulu Başkanı Uzunkök’ten vandallığa tepki! “Akit TV ekibine saldırıyı şiddetle kınıyorum!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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CUMHA Yönetim Kurulu Başkanı Uzunkök’ten vandallığa tepki! "Akit TV ekibine saldırıyı şiddetle kınıyorum!"

Dün Meclisin kapısına dayanarak sağa sola saldıran Özgür Özel yanlılarının Akit TV ekibine yönelik vandallığına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Yazar Seyfi Uzunkök’ten dün Meclis önünde Akit TV ekibine Özel yandaşlarınca yapılan saldırıya sert tepki geldi.

 

“ALLAH ISLAH ETSİN! ŞİDDETLE KINIYORUM”

Sosyal medya hesabından Özgür Özel taraftarlarının Akit TV ekibine saldırısını kınayan Uzunkök, “Kim tarafından yapılırsa yapılsın, gazetecilere fiziki eylemde bulunulması narsist zihniyetinin dışavurumudur. Akit TV muhabiri Muhammed Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum… Allah ıslah etsin. Meslektaşlarıma geçmiş olsun diyorum.

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Yorumlar

Ali Dinar

Allah ıslah etmeyecekse islama saldıranlar kahrolsun. Akit ve bu arkadaşlara saldıranlar islamı hazmedemeyen ali veli adında ecnebiler. Teker teker ecnebi kökenli ler ortaya cıkıyor.
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