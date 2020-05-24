YTB desteğiyle Danimarka'da yaşlılara bayram hediyesi verildi

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Danimarka Türk Diyanet Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Danimarka'da evinden çıkamayan yaşlı vatandaşları Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınla mücadele çerçevesinde başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında Danimarka Türk Diyanet Vakfı üyeleriyle ortak çalışma yürütüldü.

Salgından dolayı evlerinde vakit geçiren yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren yaşlı vatandaşlar ise emeği geçenlere teşekkür etti.

- Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı

YTB'nin başlattığı programla, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılarak salgından dolayı hijyen ve gıda malzemelerine ulaşamayan vatandaşların talepleri karşılanıyor.

Bu kapsamda ayrıca dernekler YTB desteğiyle bünyelerinde kurdukları atölyelerde maske ve önlük üretimi yapıyor. Hazırlanan maske ve önlükler ise bölgede bulunan huzurevleri ile hastanelere bağışlanıyor.

Salgın dolayısıyla yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için ziyaretlerde bulunuluyor ve kendilerine çeşitli hediyeler de takdim ediliyor.



