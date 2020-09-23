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Aktüel YTB, birinci nesil gurbetçilerin tecrübelerini gelecek kuşaklara aktaracak
Aktüel

YTB, birinci nesil gurbetçilerin tecrübelerini gelecek kuşaklara aktaracak

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:37:42 -
YTB, birinci nesil gurbetçilerin tecrübelerini gelecek kuşaklara aktaracak

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), gurbetçi vatandaşları, tecrübelerini ve yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktarmak adına "İnsan Hazineleri Serisi – Birinci Nesil Hikayeleri Çağrısı" ile video çekmeye davet etti.

YTB'den yapılan açıklamada, gurbetteki vatandaşlara, hatıralarını video çekimi ile kayıt altına alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İnsan Hazineleri Serisi – Birinci Nesil Hikayeleri Çağrısı"yla 1961-1975 yılları arasında vatanlarından, ailelerinden, sevdiklerinden ayrılıp gurbet yoluna çıkan emek göçü kahramanlarının hikayelerinin gelecek kuşaklara taşınacağı belirtilerek, kabul edilen başvurular arasından en beğenilen hikayelerin ödüllendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaş sınırlaması olmayan ve tüm dünyaya açık olan başvurular '[email protected]' adresinden e-posta yoluyla alınacak olup, hikaye ve çekim detayları hakkındaki bilgilere ise 'www.ytb.gov.tr' adresinde yer alan şartnameden ulaşılacak. 1961-1975 yılları arasında ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada ya da Norveç’e göç etmiş birinci nesil bir göçmenin hikayesinin video ile kayıt altına alınması isteniyor. Jüri değerlendirmelerinin ardından ise seçilen hikayelere 4 bin lira para ödülü verilecek. Programa son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2020."

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