YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere "online" konferans verdi:

"Kuzey Makedonya şu an istikrara kavuşmaya çalışan bir ülke. Ama Kuzey Makedonya’daki insanların şunu her zaman bilmesi lazım: AB süreci ayrı NATO süreci ayrı, bunlar da kıymetli ama Türkiye’nin Balkanlar için ve Kuzey Makedonya için önemi her zaman daha fazladır"