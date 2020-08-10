  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

YTB Başkanı Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Başkanı Muradov'la görüştü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: - "Bir milletin iki diasporası olmaz. Türk milleti, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman bir ve beraberdir, dost ve kardeş can Azerbaycan'ın yanındadır"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:35:51 -
YTB Başkanı Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Başkanı Muradov'la görüştü

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Bir milletin iki diasporası olmaz. Türk milleti, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman bir ve beraberdir; dost ve kardeş can Azerbaycan'ın yanındadır." dedi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren ve Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov online toplantı yaptı.

Toplantı sonrası Azerbaycan basınına açıklamalarda bulunan Eren, iki ülke diasporaları arasındaki iş birliğine ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Eren, Ermenistan'ın menfur saldırıları sonucu hayatını kaybeden asker ve sivil tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, Ermenistan'ın saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde iki ülke arasındaki yakın ilişkilere her iki ülkenin ilgili diaspora kurumları olarak katkı sunmaya gayret ettiklerini dile getiren Eren, bu hususta özellikle son 2 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Eren, YTB Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilere de büyük bir ehemmiyet atfettiklerini anlatarak, "Türk Konseyi çerçevesinde Türkiye'de diasporadan sorumlu komite başkanları/bakanlar toplantısı yaptık. Almanya Berlin'de, ABD New York'ta diasporalarımızı buluşturan sivil toplum toplantıları yaptık. İş birliğimizi arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan Türkiye ve Azerbaycan diasporalarının Ermenistan'ın mütecaviz hareketlerine karşı ortak tepki verip, Azerbaycan toprakları üzerindeki haksız işgalini tüm dünyaya beraber anlattıklarına dikkati çeken Eren, "Bir milletin iki diasporası olmaz. Türk milleti, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman bir ve beraberdir, dost ve kardeş Can Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Eren, Türkiye'nin, Ermenistan'ın saldırılarına karşı en başından tepki gösterdiğini ve Türk halkının da her zaman Azerbaycan ile birlikte olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin diaspora kurumu olan YTB'nin de faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Azerbaycan ve haklı davasının yanında olacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasıyla yarın tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu koronavirüs denetimi yapılacağını du..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı