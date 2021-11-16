YTB, Ahıska Türkleri için proje üretiyor

YTB'den yapılan açıklamaya göre, YTB'nin Ahıska Türklerinin yaşadığı yerlerde yaptığı incelemelerde elde edilen veriler akademisyenlerin kullanımına açılırken, Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'da yüksek öğrenim görmesi de teşvik ediliyor.

Ahıska bölgesinde yaşayan yerel halkla Ahıska Türklerinin bağlarını güçlendirmek için bölgede sempozyum ve kültürel etkinlikler, sürgün edilenler ve gençlere yönelik anavatan turları düzenleniyor.

Ahıskalı Türkçe öğretmenlerine yönelik Türkiye'de Türkçe yaz okulu programları da açılıyor.

"1944 Ahıska Sürgünü Sözlü Tarih Projesi: Sürgünün Son Tanıkları" projesinde ise 4 farklı ülkede yaşayan sürgünün tanıklarıyla bir sözlü tarih çalışması yapılırken bu proje sonunda bir kitap ve belgesel de hazırlandı.

Ahıska bilincinin yayılması, anavatana aidiyetin korunması, ortak hafızanın muhafazası gibi amaçlarla hazırlanan "Bizim Ahıska" dergisi Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, ABD ve Ukrayna'ya YTB tarafından ücretsiz gönderiliyor.